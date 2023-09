Şefa socialiştilor din Parlamentul European îl felicită pe Marcel Ciolacu pentru măsurile fiscal-bugetare

Iratxe Garcia Perez a scris în postare că Guvernul României a luat decizia corectă prin modificarea Codului Fiscal şi adoptarea măsurilor fiscal-bugetare anunţate de Marcel Ciolacu.

"Guvernul României a luat decizia corectă prin adoptarea măsurilor fiscale care ajută ţara să salveze fonduri europene, să îi protejeze pe oameni, să aplice RRF (n.r. PNRR - Mecanismul de redresare şi rezilienţă) şi să evite penalizările impuse din cauza deficitului excesiv început în 2019. Un mare semn de responsabilitate din partea lui Marcel Ciolacu", a scris Iratxe Garcia Perez, preşedintele S&D din Parlamentul European.

The @GuvernulRo has made the right decision in coming up w/ fiscal measures that enable the country to save EU funds, protect the people, apply the RRF & avoid the penalties imposed by the excessive deficit procedure started in 2019. ??



Great sign of responsibility…