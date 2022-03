Mircea Badea, patru ponturi pentru meciurile din week-end: "Aș pune că bate Chelsea, dar nu o sumă teribilă" | Best Bet cu Mircea Badea, ediția din 4 martie

SPANIA / DEPORTIVO ALAVES-SEVILLA (vineri, ora 22.00)

Pe locul doi în La Liga, Sevilla încearcă să mențină presiunea asupra liderului Real Madrid, dar în ciuda unei impresionante serii de 12 meciuri fără înfrângere (7 victorii, 5 egaluri), se află încă șa 6 puncte de Real. Alaves nu a pierdut niciodată, în actuala ediție, un meci jucat vinerea: 4 victorii, 3 egaluri. Trebuie ținut cont însă că a câștigat doar un meci din ultimele 13, din noiembrie 2021!

”E un meci complicat. Sigur că e foarte tentant să spui, bate Sevilla! Ar trebui să bată Sevilla, e pe locul 2, are șanse să treacă pe 1. Nu ar vrea să vină aia de pe 3, are toate motivele să se întrebuințeze Sevilla! Deportiva Alaves și ei au toate motivele să se întrebuințeze, sunt pe penultimul loc, au 21 de puncte, la egalitate cu Cadiz. Deasupra e Granada cu 25. Acest gen de meci, cu o echipă fruntașă și una la un pas de retrogradare, e întotdeauna un meci complicat. Dar dacă ar fi să zic ceva, bate Sevilla! Pentru o sumă modică, nu m-aș arunca cu nu știu ce sume. Dacă Sevilla nu-i bate nici pe Alaves, pe cine mai bate, nu?”, e concluzia lui Mircea Badea.

PRONOSTIC: 2 (2.05 MOZZARTBET)

FRANȚA / LORIENT- LYON (vineri, ora 22:00)

Lorient și-a îmbunătățit serios zestrea de puncte după ce adunat 7 puncte în ultimele patru etape. A trecut deasupra liniei, dar emoțiile rămân acolo. Nu a mai legat două victorii în Ligue 1 de aproape un an, iar pe teren propriu are un clasament identic: 4 victorii, 4 egaluri, 4 înfrângeri.

Oamenii lui Peter Bosz nu mai au loc de greșeală, deoarece acum se află la cinci puncte de un loc european. Lyon a pierdut nemeritat etapa trecută, 0-1 cu Lille, refuzându-i-se un gol perfect valabil în minutul 86.

”Lyon nu este deloc o echipă fruntașă, e chiar pe la mijloc. Nici nu este în mare formă. E foarte tentant să spui, bate Lyon pe Lorient. Teoretic, da, practic... Lyon vine după o înfrângere acasă cu Lille, OK, e Lille, după un egal cu Lens, și i-au bătut acasă cu un meci înainte pe Nice, 2-0. În schimb, Lorient vine după o victorie, în deplasare, cu Brest. Dacă aș zice ceva, aș pune că bate Lyon! Aș pune bani pe asta? Nu mulți!”, crede Mircea Badea.

PRONOSTIC: 2 (1.90 MOZZARTBET)

ANGLIA / ASTON VILLA-SOUTHAMPTON (sâmbătă, ora 17:00)

E un meci îngrijorător pentru Aston Villa, având în vedere că în ultimele 11 meciuri directe, au câștigat unul singur! În rest, au fost trei egaluri și 7 înfrângeri. Southampton a marcat acum în zece meciuri consecutive în Premier League. Aoar liderul ligii, Manchester City, are o serie mai bună cu cele 17 jocuri în care a macat.

”Southampthon e în formă, în formă! În ultimele șase meciuri, are 5 victorii și un egal. Deci nu a luat bătaie de 7 meciuri și a câștigat cu West Ham, 3-1, WOOW, a făcut egal la Manchester United acasă, OK, i-a bătut pe Everton, 2-0. Deci e în formă! Dă gol Southampthon? Eu zic că da! Aston Villa parcă nu e așa de în formă, spre deloc, dar vine după un meci bun. I-au bătut pe Brighton, în deplasare. Dă Aston Villa gol acasă? Teoretic, da! Aș pune că ambele echipe marchează”, spune realizatorul emisiunii Best Bet.

PRONOSTIC: GG (1.63 MOZZARTBET)

ANGLIA / BURNLEY-CHELSEA (sâmbătă, ora 17:00)

Burnley, echipa lui Sean Dyche a primit în medie 2,71 goluri pe meci în cele șapte întâlniri de acasă din Premier League cu Chelsea (un egal, 6 înfrângeri!). În 2022, echipa lui Thomas Tuchel are un palmares excelent în meciurile din deplasare: 5 victorii și un rezultat de egalitate. Încă un argument că Chelsea va câștiga și sâmbătă, în deplasarea de la Burnley.

”Chelsea vine după un meci pe care era să-l piardă, doar că l-a câștigat! Chelsea are și superprobleme cu Abramovich, care vrea să vândă clubul, pentru că e oligarh rus, e o întreagă nebunie în legătură cu Chelsea. Ați văzut că Chelsea, în general, câștigă meciurile în ultimele 3 minute, dă câte două goluri. Cam așa fac! Joacă acasă la Burnley. Bate Chelsea? E tentant să zici că da, în principiu da, din toate motivele corecte, ar trebui, e pe locul 3, nu vrea să se apropie Manchester United. Nu că Manchester United ar fi în stare. Teoretic, să-i mai prindă pe Liverpool, de pe locul 2, greu. Au 10 puncte. Dar Manchester United e la 3 puncte, 47 față de 50 cât are Chelsea. West Ham 45, Arsenal 45. Chelsea ar cam trebui să bată. Burnley e însă pe loc retrogradabil și ar vrea să nu mai fie. Au tot interesul și Burnley să facă un meci bun. Sunt în formă Burnley? Nu grozav, dar nici praf! I-au bătut pe Tottenham, o echipă extrem de capricioasă. Complicat și asta. Aș pune că bate Chelsea, dar nu o sumă teribilă”, e analiza lui Mircea Badea.

PRONOSTIC: 2 (1.50 MOZZARTBET)

