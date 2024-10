Vicepreședintele ANRE spune că România este pregătită pentru iarnă: „Nu avem de ce să ne facem griji”

Vicepreședintele ANRE, Gabriel Andronache. Foto: Antena 3 CNN

Vicepreședintele ANRE, Gabriel Andronache, a asigurat miercuri, în cadrul conferinței naționale România Inteligentă „Pregătiți de iarnă? rezervele de gaze și energie ale României – marea provocare”, că țara are suficiente rezerve de gaze și o rețea electrică solidă, modernizată și capabilă să gestioneze cerințele de consum chiar și în condiții extreme. Capacitatea de înmagazinare a gazelor a depășit 100%, iar noi investiții în creșterea capacității de extracție sunt planificate, ceea ce reduce nevoia de importuri și oferă o siguranță sporită în sezonul rece.

Întrebat cât de pregătită este România pentru iarna aceasta și dacă ar avea românii pentru ce să își facă griji, Gabriel Andronache a răspuns:

„Nu avem probleme și nu avem de ce să ne facem griji. Suntem mai bine pregătiți chiar decât anul anterior. Am văzut capacitatea de înmagazinare, pe zona de gaze, a atins deja 103%, deci am depășit, dar și datorită investițiilor pe care cei de la Depogaz le-au făcut. De asemenea, au în vedere ca în perioada următoare să mărească capacitatea de extracție, pentru că, în perioadele foarte reci, atunci apar problemele. Pe de altă parte, anul trecut, de exemplu, am asigurat din producția internă 99% din capacitate, deci doar 1% a fost import. În momentul de față, avem posibilitatea pentru că avem un contract cu Azerbaidjan și putem să luăm 1 miliard de metri cubi, ceea ce ar reprezenta circa 10%. Din acest punct de vedere, nu văd o problemă pe perioada de iarnă pe zonă de energie electrică”, a spus vicepreședintele ANRE.

„De asemenea, făcând analiza și comparația cu ce s-a întâmplat anul acesta, când a fost călduri foarte mari și perioade foarte îndelungate când am avut consumuri foarte mari, am reușit să le depășim. Acum, în această iarnă, deja lucrurile sunt mai ușoare din punct de vedere al energiei electrice, dar nu sunt probleme. Rețeaua funcționează foarte bine, interconexiunile funcționează, am văzut foarte bine că cei de la Transelectrica în continuare au programe de investiții pentru a mări capacitatea de de import, de export ș.a.m.d. Lucrurile sunt ok, știm foarte bine. Transelectrica are 2900 capacitate de export și 3300 de a importa. Au fost perioade când, din punct de vedere tehnic, a fost nevoie chiar de mai mult și rețeaua Transelectrica, pentru că este o rețea modernă și modernizată, a reușit și a făcut fața, atingând chiar valori de 3700 MWh”, a mai precizat Gabriel Andronache.