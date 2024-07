Longevity Magazine, în ediția cu soare, vă așteaptă!

Cea mai recentă ediție a revistei Longevity a ieșit din tipar în zi de vară. A fost zămislită cu soare, cu lumină aurie și cu bogăție de culori, ca să dăruiască frumusețe și tinerețe oricărei vârste. Este o ediție al cărei editorial ne îndeamnă să profităm de vară, pentru că... un an fără vară, e ca o viață fără iubire! Având vara și atributele ei ca laitmotiv, acest număr Longevity continuă să dezvolte în mod captivant subiecte de ultimă oră extrase din vastul tablou al Longevității, domeniul interdisciplinar care capătă, de la an la an, dimensiuni gigantești.

Ediția cu soare a revistei Longevity reunește în secțiunile Longevitate, Nutriție, Stil de viață, Anti-aging, Beauty, Fitness & wellness și Biotech informații de maxim interes din aceste sfere, interviuri cu vedete și profesioniști animați de conceptul de longevitate, descoperiri de ultimă oră și rezultate ale unor cercetări științifice revoluționare, toate abordate într-o manieră plăcută și accesibilă, orientată către căi diverse, dar cu o unică destinație: o viață lungă, sănătoasă și satisfăcătoare pe întreg parcursul ei.

Destinată doamnelor și domnilor deopotrivă, indiferent de generația din care fac parte, Longevity Magazine - un produs premium dezvoltat de Antena 3 SA - vă va surprinde plăcut, și de această dată, cu o grafică a cărei atractivitate este pe măsura interesului stârnit de oricare dintre articolele parcurse.

Iată doar câteva dintre titlurile ediției pe care o puteți procura din chioșcurile de difuzare a presei sau comandând-o pe e-MAG.ro:

● Longevitate ● Putem întârzia îmbătrânirea celulelor! Depinde de noi!

● De ce trăiesc bărbații mai puțin decât partenerele lor?

● Nutriție ● Profilul genetic trebuie făcut cel puțin o dată în viață ● Cum combatem nevoia de a mânca pe fond emoțional

● Stil de viață ● Canicula, un inamic periculos, dar subestimat ● Cum ne influențează fizic și mental stilul de a șofa

● Anti-aging ● De ce îmbătrânim și care este încă cel mai bun antidot ● Gerovital, cel mai longeviv medicament geriatric din lume

● Fitness & wellness ● Molecule de speranță? Noua știință din spatele pozitivității ● Wellnessul nu mai este ce a fost. Cum s-a transformat?

● Beauty ● Skinimalismul, o nouă filosofie sau doar un alt trend? ● UE impune restricții asupra retinolului. Ce urmează?

● Biotech ● Inteligența artificială și creșterea duratei de viață umană ● Tehnologia, în special AI, ne-ar putea face mai fericiți?