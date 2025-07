Două drumuri blocate şi gospodării afectate de viituri într-o comună din județul Harghita FOTO: Profimedia Images (imagine cu caracter ilustrativ)

Două drumuri au fost complet blocate şi mai multe gospodării au fost afectate de viituri puternice produse duminică în comuna Bilbor din județul Harghita, a anunţat primarul localităţii, Ilie Daniel Hângan, potrivit Agerpres.



Circulaţia rutieră a fost întreruptă pe DJ 174B, care leagă Bilbor de Capu Corbului, în urma unei viituri produse pe pârâul Huruba.



De asemenea, drumul de acces din zona Vămanu a fost blocat din cauza viiturii de pe pârâul cu acelaşi nume, se arată într-o postare pa pagina de Facebook a primarului.



Ilie Daniel Hângan a declarat, duminică seara, pentru Agerpres că sunt mai multe poduri afectate, tuburi şi şanţuri colmatate şi că s-au produs inundaţii în mai multe gospodării, fără să producă pagube majore.



Primăria a constituit echipe de intervenţie care au acţionat în teren, iar autorităţile locale asigură permanenţă până luni dimineaţă, la ora 9:00.



"Asigurăm permanenţa, vom fi la primărie până dimineaţa, la ora 9:00. (...) Şi dimineaţă mergem din nou pe teren. Acum, fiind noapte, şi apele nefiind retrase, doar dimineaţă vom putea să reintervenim. Până acum am muncit. Acum e totul sub control. Deocamdată, dacă nu mai plouă e în regulă. (...) Am reuşit să intervenim la timp", a declarat primarul Ilie Daniel Hângan, pentru Agerpres.



Judeţul Harghita se află sub incidenţa unui cod roşu hidrologic, până luni dimineaţa fiind prognozate scurgeri de pe versanţi, torenţi, viituri şi depăşirea cotelor de pericol pe râul Bistricioara.



De asemenea, este în vigoare şi un cod galben hidrologic, până luni noaptea fiind prognozate scurgeri de pe versanţi, viituri şi posibil depăşirea cotelor de apărare pe râurile Mureş şi Bistriţa.