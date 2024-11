Notino.ro dezvăluie primele detalii despre campania de Black Friday 2024

Campania Notino.ro Black Friday începe pe 11 noiembrie și se extinde până pe 1 decembrie. FOTO: Notino

Anul acesta, campania Notino.ro Black Friday începe pe 11 noiembrie și se extinde până pe 1 decembrie, cu punctul culminant pe 29 noiembrie – ziua cu cele mai mari reduceri din an. Totuși, Notino a planificat surprize pe întreaga durată a campaniei, astfel încât clienții să poată explora zilnic oferte de până la -30%.

Pentru cei pasionați de esențe unice, Black Friday este ocazia ideală de a descoperi colecțiile de parfumuri oferite de Notino. Selecția include atât parfumuri celebre, cât și colecții exclusive, perfecte pentru a adăuga o notă de eleganță fiecărei zile. În cadrul campaniei Black Friday la parfumuri arăbești , iubitorii de arome sofisticate pot descoperi esențe autentice, inspirate de tradiția parfumeriei orientale.

Printre cele mai populare articole de pe Notino.ro se numără produsele pentru îngrijirea pielii. De la seruri ce stimulează creșterea genelor și sprâncenelor, până la măști textile și soluții cu efect de lifting, gama de îngrijire profesională a pielii include ingrediente precum acidul hialuronic, colagenul, retinolul sau chiar aurul, toate gândite să îți ofere rezultate vizibile și o piele radiantă. Aparatele hi-tech pentru curățarea tenului și prevenirea ridurilor sunt, de asemenea, printre favoritele clienților, oferind o curățare profundă și o experiență de spa la tine acasă.

Pentru pasionații de îngrijirea părului, Notino oferă o selecție impresionantă de produse folosite de stiliștii de top. Poți găsi tot ce ai nevoie pentru a avea un păr mătăsos și sănătos:

· Șampoane profesionale, care curăță în profunzime, conferind strălucire părului.

· Vopsele de păr profesionale, ce oferă o culoare intensă și durabilă, protejând structura firului de păr.

· Uleiuri și balsamuri nutritive, care hidratează intens și conferă strălucire părului.

· Măști de păr cu agenți activi, ce hrănesc și fortifică părul pe toată lungimea.

· Fixative profesionale, ideale pentru menținerea coafurii indiferent de vreme.

Livrare gratuită – un avantaj de neratat pe Notino.ro

Notino îți pune la dispoziție diverse opțiuni de livrare gratuită, fie că alegi să faci cumpărături online, fie prin aplicația Notino. Iată câteva dintre facilitățile de care poți beneficia:

· Livrare gratuită la produse selecționate: La Notino vei găsi produse marcate cu „Livrare gratuită”, a căror listă este actualizată regulat.

· Promoții frecvente de livrare gratuită în aplicație: Descărcarea aplicației Notino îți poate aduce avantaje exclusive. Activând notificările push, vei afla primul despre promoțiile de livrare gratuită.

· Livrare gratuită pentru comenzi de peste 250 RON: Pentru cei care preferă să facă achiziții mai mari, Notino oferă transport gratuit la cumpărături de peste o anumită sumă.

· Promoții speciale cu livrare gratuită la toate produsele: Pe parcursul anului, Notino organizează evenimente de livrare gratuită pentru toate produsele, așa că abonează-te la newsletter pentru a nu rata nici o ofertă!

Funcționalități precum Oglinda Virtuală și Fragrance Finder aduc un plus de interactivitate, permițându-ți să testezi produse de makeup online și să găsești parfumul perfect potrivit personalității tale. De asemenea, opțiunea Try it First îți dă posibilitatea să testezi o mostră înainte de a deschide produsul comandat, asigurându-te că ai făcut alegerea ideală.