One Day Implant este intervenția care îți salveză zâmbetul și timpul! Deși sună miraculos, în era stomatologiei moderne chiar poți beneficia de o dantură completă, într-o singură zi.

Un vis devenit realitate pentru pacienții care se confruntă cu mari probleme dentare și, totodată, un răspuns eficient la nevoia de a avea o dantură sănătoasă, într-un timp record și cu minimul de disconfort posibil.

Doctor în ştiinţe medicale şi lector universitar, Tareq Hajaj, medic stomatolog cu specializare în chirurgia dento-alveolară și fondatorul clinicii Dental Creation , aduce în prima plan această soluție inovatoare a stomatologiei de astăzi și îți explică, în rândurile următoare, de ce ar trebui să o iei în considerare!

One Day Implant: Dinți ficși într-o singură zi!

Beneficiile procedurii

One Day Implant este, de fapt, un implant dentar care... ține pasul cu nevoia noastră modernă de a rezolva lucrurile cât mai repede, fără însă a compromite siguranța și calitatea. Pacientul se prezintă la cabinet cu un surâs cu probleme și pleacă acasă cu mai multă încredere decât oricând, întrucât în doar o singură zi se poate bucura de o dantură fixă provizorie, fără să mai aștepte etapa de integrare a implanturilor în os.

"Nu vorbim doar despre recăpătarea zâmbetului, ci și a funcționalității danturii, într-un timp record.", declară doctorul Tareq Hajaj, recunoscut pentru abordarea sa inovatoare în domeniul implanturilor dentare. "Dacă o comparăm cu alte metode de reabilitare dentară, putem observa că are net mai multe beneficii. Aș începe cu faptul că sistemul Dinți ficși într-o singură zi oferă o bază mult mai stabilă pentru fixarea lucrării definitive."

În plus, dincolo de rapiditatea intervenției, vei avea mai puține implanturi decât în cazul sistemelor clasice, ceea ce înseamnă uneori costuri mai reduse și un timp de vindecare mai mic: „Pentru că susţinem zâmbetele sănătoase, am introdus sistemul de plată în rate direct în cabinet, pentru pacienţii care nu îşi pot permite anumite tratamente.”, completează doctorul Tareq Hajaj.

Procedura se realizează cu ajutorul ghidurilor chirurgicale, pe baza planificării digitale, astfel că intervenţia este mai puţin invazivă, iar asta înseamnă mai puţin disconfort. Pentru că rezultatul final este unul extrem de natural, cu greu cineva îşi va putea da seama, dacă nu îi spui, că ai beneficiat de o reconstrucție a zâmbetului în acest mod. În ceea ce privește mâncatul și vorbitul, sistemul nu îți va crea probleme, din contră, va fi extrem de confortabil, nu provoacă iritații sau leziuni orale, iar cu îngrijirea adecvată noul zâmbet îți poate rezista întreaga viață.

"Încurajăm pacienții care au dinți lipsă să se prezinte la cabinet, pentru ca împreună să găsim cea mai potrivită soluție de reabilitare orală. Lipsa dinților duce la un șir lung de probleme. Unul dintre avantajele majore ale sistemului Dinți ficși într-o singură zi este și protejarea sănătății osoase. Practic, implanturile, ca bază pentru dinții ficși, vor ajuta la prevenirea pierderii osoase, risc care există la orice pacient care a pierdut un dinte sau mai mulți și care nu apelează cât mai repede la refacerea zâmbetului.", explică doctorul Tareq Hajaj.

Dinți ficși pe viață, în 4 etape. "În aceeași ședință cu inserarea implanturilor putem fixa și lucrarea provizorie"

Deși fiecare caz este unic și are nevoie de o abordare personalizată, putem restrânge procedura Dinți ficși într-o singură zi în câteva etape, pentru a-ți face o idee mai clară despre ce presupune ea. Înainte de tratamentul cu implant dentar rapid, ar trebui să te programezi la o consultație la medicul specialist în implantologie, pentru a discuta despre problemele tale dentare.

Dr. Tareq Hajaj, medic specialist chirurgie dento-alveolară: "Primul pas ne ajută să evaluăm starea pacientului și totodată, să aflăm istoricul său medical. Apelăm la radiografii panoramice, precum și la un tomograf dentar, pentru a examina densitatea osoasă și sănătatea gingiilor, iar dacă pacientul este unul dintre candidații ideali, realizăm ulterior planul de tratament."

Tot în această etapă pregătitoare, vei discuta alături de medic despre câte și ce tipuri de implanturi vor fi folosite în cazul tău, ce materiale vor fi utilizate pentru lucrarea finală și care este dimensiunea implanturilor și poziția lor ideală, pentru un rezultat perfect. Ulterior, specialistul poate trece la etapa numărul doi, care în cazul anumitor pacienți poate să nici nu existe: îndepărtarea dinților care necesită extracții, pentru a pregăti locul în care vor fi inserate implanturile.

Dr. Tar e q Haj a j , medic specialist chirurgie dento-alveolară: "Folosind tehnici moderne de chirurgie minim invazivă, trecem la pasul numărul trei, adică la inserarea propriu-zisă a implanturilor dentare. Pacientul se va afla sub efectul anesteziei locale, în momentul în care vom plasa strategic implanturile în osul maxilar. Desigur, pacientul are la îndemână și opțiunea de anestezie generală, dacă vorbim despre un caz complex. În aceeași ședință cu inserarea implanturilor putem fixa și lucrarea provizorie, ceea ce face ca această procedură să fie, cu adevărat, revoluționară. "

Practic, vei putea beneficia de dinți ficși... chiar pe loc, în câteva ore! Termenul de "provizoriu" nu trebuie însă să te sperie: noua ta dantură este perfect funcțională, până la etapa finală: primirea lucrării definitive. Este un pas care se va întâmpla la distanță de 4-6 luni, timp suficient pentru ca procesul de vindecare să fie încheiat complet. Dantura ta fixă și permanentă este concepută să ți se potrivească perfect și să îți fie cât mai confortabilă!

Ești candidatul ideal pentru procedura Dinți ficși într-o singură zi?

Doar un specialist poate determina dacă și ție și se potrivește această procedură modernă. Însă, dacă ai dileme și vrei să afli mai multe încă din acest moment, îți propunem un scurt ghid despre situațiile pe care One Day Implant le rezolvă cu succes.

Dr. Tareq Hajaj, medic specialist chirurgie dento-alveolară: "One Day Implant este potrivit pacienților care au un dinte lipsă, mai mulți dinți lipsă sau care au nevoie de reabilitate orală totală. Totodată, este un sistem pe care îl recomandăm și pacienților care au carii profunde sau infecții sau care suferă de boli parodontale în stadii avansate, care pun în pericol întreaga dantură. "

Totodată, dacă porți proteză dentară mobilă, poți fi candidatul ideal pentru această procedură, întrucât astfel scapi de senzația de discconfort și instabilitate. Și atunci când ai nevoie de o soluție rapidă de reabilitare orală, îți poți îndrepta atenția spre dinți ficși într-o singură zi.

De cealaltă parte, nu poți beneficia de un astfel de sistem în cazul în care nu ai o densitate osoasă care să susțină implantul și dacă te confrunți cu afecțiuni locale pe care nu le-ai tratat. În ceea ce privește pacienții care suferă de afecțiuni generale, ei vor beneficia de individualizarea soluţiilor terapeutice.

Nu există o limită superioară până la care se poate apela la această procedură, întrucât, în general, odată cu înaintarea în vârstă, problemele dentare tind să se agraveze. Indiferent de alegerea finală în ceea ce privește implantul dentar potrivit ție, medicul Tareq Hajaj recomandă să te prezinți la specialist, pentru începerea tratamentului potrivit, întrucât lipsa dinților poate compromite fundația pentru o viitoare lucrare protetică, dinții limitrofi spațiului edentat vor migra, iar vorbirea, masticația și stima de sine vor fi serios afectate!

