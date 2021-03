Adina Alberts: "Schemele de tratament COVID-19 de succes ar trebui făcute publice" | VIDEO

Ea a subliniat că aceste demersuri care au la baza experienţa personală cu boala şi aceste scheme de tratament care au avut succes ar trebui făcute publice pentru că, din fiecare se pot extrage beneficii, mai ales că unii pacienţi nu pot ajunge repede la medicul de familie imediat ce au aflat că au fost infectaţi cu virusul SARS-COV-2

"Şi eu am făcut public ce m-a ajutat şi am fost criticată. Nu înţeleg de ce"

"Ceea ce deranjează, cred eu, este faptul că un medic a expus, public, o conduită, sau o rețetă pe care o folosește pentru pacienții pe care îi are. Ăsta cred că este motivul pentru care deranjează foarte tare public.

"Nu toţi pacienţii pot ajunge rapid la medicul de familie"



"Dumneavoastră în calitate de pacient, aveți libertatea să expuneți această rețetă și este un lucru benefic pentru că sunt convinsă că sunt foarte mulți pacienți care nu pot ajunge la medicul de familie atât de repede, având în vedere că medicii de familie nu lucrează în weekend. Poate medicul de familie este în concediu medical, bolnav fiind, și atunci asistații, sau cetățenii, sau pacienții care au nevoie de acest medic de familie nu au acces atat de repede", a mai spus medicul Adina Alberts.

"De ce deranjează când un medic expune o reţetă de succes?"

"Deci faptul că dumneavoastră ați spus această rețetă public, este mai multe beneficii pentru toți cei care va asculta. Același lucru l-am făcut și eu, în calitatea mea de medic. Nu înțeleg, de ce eu trecând și eu prin această boală tratându-mă și eu, am exspus același lucru pe care l-aţi făcut și dumneavoastră, mi-am expus propria reţetă cu care m-am tratat. De ce deranjează acest lucru, având în vedere că noi trece prin o perioadă pandemică, având în vedere că avem situația sanitară pe care o avem și, totuși nu este o normalitate.

Ştiu, există un cod deontologic al medicilor. Eu în maniera în care m-am comportat am respectat cel puțin trei articole ale acestui cod. Nu văd de ce ar deranja ca un medic să iasă public și să vorbească despre o rețetă de succes pe care o are", a mai explicat medicul Adina Alberts.

De ce să nu facem treaba asta la televizor domnule Rafila?

"Nu am spus că stabilim conduită, am spus că fiecare are o experiență și și poate că din experiența fiecăruia se poate culege ceva benefic. De ce să nu facem publice aceste rețete", a întrebat medicul Adina Alberts la Antena 3.

