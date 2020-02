Arafat: Al doilea italian care a călătorit în România nu are coronavirus. Se oprește căutarea celor cu care a intrat în contact

Arafat a precizat că acesta a fost plasat în carantină la domiciliu deoarece a intrat în contact cu italianul de 71 de ani, depistat pozivit cu coronavirus și internat într-un spital din Rimini.

"Un aspect pe care vreau să îl subliniez pentru că am fost întrebat despre un al doilea italian care a călătorit cu cazul 0. Astăzi am fost anunțați că persoana nu este confirmată și doar pentru că am călătorit cu pacientul 0 se află în izolare la domiciliu în Italia. Astea sunt informații pe care le-am primit astăzi în Italia și astfel se oprește căutarea lui și a contacților celei de-a doua persoană", a anunțat Raed Arafat.

România are, începând de vineri, trei cazuri confirmate cu coronavirus, după ce oficialii din Sănătate au anunțat că un bărbat din Maramureș și o femeie din Timișoara au fost testați pozitiv la acest virus nou. Ambele persoane au călătorit în Italia și au venit în România cu simptome de gripă nouă.