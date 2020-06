Raed Arafat: Problema nu este încă gata. În normalitate acum nu suntem!

Şeful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă susține că nu se poate restrânge starea de alertă doar pentru anumite judeţe, atâta timp cât există liberă circulaţie.

„Am explicat că nu suntem gata, că nu s-a terminat, că există încă risc, că există riscul să se agraveze situaţia pe alocuri sau în general, o să vedem. Deci aceste riscuri nu sunt terminate.

Vedem situaţia cum apar cazurile. Astăzi suntem la 190 şi ceva de cazuri. Am depăşit 200, am ajuns la 238, am coborât la 125, deci există clar o mişcare a cazurilor care încă nu e sub control”, a declarat Raed Arafat la Digi 24, miercuri seara.

Arafat a precizat că suntem departe de starea de normalitate.

„Cred că au înţeles clar că este o problemă şi că problema nu este încă gata. Soluţiile diferă din punctul de vedere al unora şi al altora şi aici trebuie discutat pe linie politică care este soluţia. Noi, în situaţiile de urgenţă avem 3 niveluri: normalitate, stare de alertă, stare de urgenţă. În normalitate acum nu suntem şi nici nu vom fi(...). Nu putem trata problma pe alocuri. Trebuie să avem o abrodare generală cu măsuri care se iau clar. Starea de alertă înseamnă că sistemul de urgenţă, sistemul statului nu este la nivel de normalitate, este la nivel de alertă ridicat care permite să realizeze acţiuni, anumite lucruri”, a mai spus el.