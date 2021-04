O asistentă din Italia surprinsă când îmbrăţişează un bebeluș cu COVID-19. „M-am apropiat să-l consolez”

Micuțul Matteo a fost internat pe 3 martie în urma unor probleme intestinale. El a rămas singur într-un salon, după ce a fost confirmat cu COVID-19. Imaginea cu asistenta îmbrăcată într-un combinezon de protecţie COVID-19 şi bebeluşul într-un pat de spital a devenit virală pe rețelele de socializare din Italia.

„Nu m-am gândit de două ori, m-am apropiat să-l consolez. Părea că are nevoie de contact uman și nu m-am gândit de două ori, am tras bara în jos și am stat lângă el", a spus asistenta pentru presa locală.

Gestul ei a fost lăudat de sute de persoane

„Am primit atât de multe complimente, iar cineva mi-a scris: „Katia bună, continuă”. În fotografie eram eu, dar toți colegii mei au făcut același lucru în toată perioada în care copilul a fost internat în spital”, a mărturisit asistenta.

Imaginea a fost trimisă şi mamei bebelușului, la rândul ei infectată cu COVID-19, pentru a o asigura că micuțul de 7 luni este în siguranță şi bine îngrijit, notează CentroPagina.it.

Părinții copilului au trimis o scrisoare de mulțumire medicilor din secție, pentru umanitatea arătată față de fiul lor.

