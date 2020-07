Bianca era gravidă în luna a șaptea când a aflat că are COVID-19. ”Știam că testul va fi pozitiv!” Ce simptome avea tânăra mămică

”Povestea a început de sărbătorile pascale când soțul a primit vestea unui test pozitiv. La câteva zile am decis să fiu și eu testată, pentru că am avut o ușoară temperatură. Am fost direcționată prin Serviciul de Ambulanță către spital cu cameră de gardă și primiri urgențe unde am fost testată. M-au transferat la Maternitatea Bucur, unde ne-am așteptat sentința aș putea spune. Așa simțeam”, a spus Ștefana Bianca, duminică seară, la Antena 3.

”A doua zi am primit rezultatul testului. Era pozitiv!”

Tânăra mămică a fost transferată apoi la Matei Balș. Întrebată ce a simțit atunci, Ștefana Bianca a declarat că rezultatul testului nu a surprins-o.

”Știam cumva că va fi pozitiv, având în vedere că soțul era pozitiv. Am așteptat rezultatul pozitiv. Dar la momentul respectiv toată lumea spunea că mai mult de 14 zile nu a stat internată”.

Era însărcinată în luna a șaptea când a aflat că are COVID-19! I-a fost teamă pentru copil?

Întrebată dacă i-a fost teamă pentru copil, Bianca a spus că nu s-a îngrijorat foarte tare. ”Eu nu prezentăm simptome severe. Avusesem doar o seară cu frisoane și temperatură. În afară de această seară când am decis să fiu testată nu am mai făcut temperatură. Pe parcursul a cinci zile, cam atât au durat la mine simptomele acestui virus. Am avut o zi frison și febră, o zi am pierdut gustul și mirosul și a durat undeva la patru - cinci zile absența lor. Am avut și o zi cu tuse și cam atât”.

Mărturie exclusivă: Naștere în plină pandemie

A așteptat 34 de zile un test negativ!

”Testul negativ a venit după 34 de zile, urmat de un al doilea în 24 de ore când am fost externată”, a amintit ea. Înainte de a se interna pentru a naște, Ștefana Binca a trebuit să refacă anumite teste și a descoperit că e posibil să aibă din nou COVID-19.

”Testul de anticorpi a ieșit pozitiv. După ce am primit rezultatul testului, medicii au considerat că e nevoie și de un test PCR iar testul s-a dovedit a fi pozitiv, urmând ca nașterea să aibă loc într-un spital COVID”.

A născut în plină pandemie. Mărturie exclusivă: ”Mi-am văzut copilul după patru zile”

”Prima dată mi-am văzut copilul după patru zile, când am avut teste negative și am putut pleca acasă. Practic, cu 10 minute înainte de a părăsi spitalul COVID(...). Cele 35 de zile au fost o nimica toată pe lângă cele patru în care am stat departe de bebeluș”, a declarat Bianca.

”Acum suntem bine, suntem fericiți că suntem împreună. Mai mult de atât nu cred că mi-aș fi putut dori”, a încheiat tânăra mămică.

456 de cazuri noi de coronavirus au fost depistate în ultimele 24 de ore în România, iar 13 oameni au murit. Până duminică, pe teritoriul României, au fost confirmate 32.535 de cazuri de persoane infectate cu COVID – 19.

Coronavirus în România. Bilanț - 1.884 de români cu COVID-19 au murit

De sâmbătă, de la ora 10.00 până duminică, la ora 10.00 au fost înregistrate 13 decese (10 bărbați și 3 femei), ale unor pacienți infectați cu noul coronavirus. Toate decesele sunt ale unor pacienți care au prezentat comorbidități, transmite Grupul de Comunicare Strategică.

243 de români, în stare gravă la Terapie Intensivă

La ATI, în acest moment, sunt internați 243 de pacienți. Până la această dată, la nivel național, au fost prelucrate 847.586 de teste.