Bill Gates a prezis o pandemie încă din 2015: 'Nu știam în mod expres că va fi Coronavirus și că va lovi la finalul lui 2019'

'Nu știam în mod expres că va fi Coronavirus și că va lovi la finalul lui 2019', a spus el, recent, într-un interviu.

'Scopul discuției era să încurajez guverne să facă investițiile ca să putem răspunde foarte rapid și să putem ține numărul celor infectați foarte foarte jos. Din păcate, acesta nu este un caz în care să pot spune 'hei, v-am spus eu că așa o să fie' pentru că nu am folosit acel timp când era clar că e cea mai mare amenințare de a ucide milioane de oameni, să avem diagnosticarea pregătită, să fim gata să ridicăm o facilitate de a produce vaccinul.

Câteva lucruri au fost făcute în câteva țări. Fundația noastră a sponsorizat anumite proiecte care vor ajuta acum la fabricarea vaccinurilor, vor ajuta la diagnosticare, dar în cele mai multe dintre lucrurile care au fost solicitate în special în articolul din Jurnalul de Medicină New England am fost mult mai detaliat decât am putut fi în scurta cuvântare de la TedTalk. Acele lucruri nu au fost făcute din această cauză ne-a luat așa de mult să ne coordonăm acțiunile în fața acestei amenințări.

Multe persoane erau la fel de îngrijorate ca și mine, persoane ca doctor Fauci care a trecut prin diverse epidemii.

Când au fost Ebola...SARS, MERS am fost norocoși că nu s-au transmis foarte repede. Nu au fost viruși respiratori unde cineva care nu prezenta simptome și care putea să se deplaseze nestingherit putea răspândi boala în unele cazuri chiar și la zeci de persoane.

Deci transmiterea respiratorie în mod special pentru că lumea călătorește atât de intens aici am arătat simularea și acea discuție, iar asta mă ține noaptea treaz, mai mult decât războiul care nu este un lucru mărunt. Și totuși, în ceea ce privește modul de a fi sistematic putem face o simulare ca să vedem cum putem ajunge la sectorul privat pentru test sau ventilatoare și ce fel de carantină vom aborda', a declarat Bill Gates.

Bill Gates, despre pandemia de coronavirus: Când am intrat în hora asta nu avem exercițiu deloc

'Puteți vedea că fiecare stat este nevoit să își dea seama de unul singur. Este foarte ad-hoc, nu este ca și când vine războiul și noi deja am făcut 20 de simulări pe diferite tipuri de amenințări și ne-am asigurat că pregătirea, comunicarea, logistica, toate aceste piese se îmbină rapid'

Pandemie. Ce spune Bill Gates despre ce urmează

`Uneltele de care dispunem acum sunt schimbarea comportamentală, distanțarea socială care înseamnă cel mai adesea să stăm acasă în cea mai mare parte a timpului și capacitatea de testare pentru a identifica cine trebuie izolat în mod particular și testarea contacților pentru a ne asigura că izolăm, astfel încât o mulțime de oameni care se îmbolnăvesc nu afectuează pe alții. (...)

Ultimul lucru care ne face să ne gândim la întoarcerea la normalitate și la a sta pe un stadion alături de alți oameni este să facem un vaccin și nu doar să avem grijă de țara noastră, să facem disponibil acel vaccin pentru toată populația globului ca să putem avea o imunitate vastă iar acest virus, orice s-ar întâmpla, să nu se mai poate răspândi la scară largă.

Bill Gates: Ar putea urma epidemii care să fie mai periculoase decât aceasta

Întrebat dacă este în acest moment altceva despre care ne poate avertiza, Bill Gates a spus: 'Aceasta este o epidemie din cauze naturale și pe cât de rea pare dacă urmezi un tratament rezonabil poți avea o fatalitate de numai 1%.

Ar putea urma epidemii care să fie mai periculoase decât aceasta, inclusiv acelea care nu sunt din cauze naturale ...care sunt o formă a bio-terorismului.

Un lucru pentru care mă bucur este acela că există o așa de mare schimbare la nivel global încât de această dată nu va fi ca la Ebola.

De această dată, vom fi gata pentru următoarea epidemie', a mai declarat Bill Gates.

Interviul a fost prezentat luni seară, la Antena 3, în cadrul emisiunii „Sinteza zilei cu Mihai Gâdea”.

Iată mai jos discursul lui Bill Gates din 2015: