Brigitte Pastramă: ”Am făcut COVID de două ori. Florin a crezut că moare”

”Am făcut de două ori COVID. Eu am avut în martie, la sfârșit. Atunci era pe la începutul pandemiei, nu am știut că era COVID. Am făcut iar amândoi. De data asta, ne-am infectat amândoi. Am zăcut împreună 2 zile, am transpirat foarte tare, el a tușit o noapte întreagă, am fost foarte obosiți. Nu ne-am făcut testele. (...)

Eu am avut simptome mai grave a doua oară. Florin a crezut ca moare, am chemat salvarea”, a dezvăluit Brigitte Pastramă la Xtra Night Show de la Antena Stars.

Florin Pastramă a avut COVID-19: Nu puteam să mai respir

”Nu puteam să mai respir, mi-au dat tratament de la spital, l-am luat acasă”, a spus Florin Pastramă.

Grupul de Comunicare Strategică a publicat ultimul bilanţ al pandemiei de coronavirus în România.

Până luni, 25 ianuarie 2021, pe teritoriul României, au fost confirmate 712.561 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 654.875 de pacienți au fost declarați vindecați.

Până luni, 17.841 de persoane diagnosticate cu infecție cu SARS – CoV – 2 au decedat.