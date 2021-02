Cătălina Ponor a anunțat că nu se va vaccina împotriva COVID-19: „O să se ajungă la presiuni”

Ponor spune ca vaccinurile s-au obtinut intr-un timp prea scurt.

„Mi se pare, în primul rând, că s-a obținut prea repede și, în al doilea rând, nu știm care sunt reacțiile adverse ale acestui vaccin. Se dau doar presupuneri și e bine să ne informăm despre acest vaccin. Mai aștept. Am răbdare”, a transmis sportiva într-un interviu acordat Fanatik.ro.

Ponor consideră că, în viitor, toţi sportivii vor fi obligati să se imunizeze, fie că vor sau nu, iar serul le-ar putea crea probleme.

„O să se ajungă la presiuni. Poate să fie o problemă acest vaccin”

„O să se ajungă la presiuni de genul „vrei să mergi la Jocurile Olimpice, te vaccinezi, ești obligat

Nu…lasă sportivul, sau doctorul sportivului, să decidă el, pentru că, Doamne ferește, există o substanță prin care poți fi testat pozitiv. Ce faci? Pui munca sportivului în pericol, iar asta nu poate fi normal. Poate să fie o problemă acest vaccin.

Noi am avut probleme mari de la un Nurofen. Poate să fie o problemă acest vaccin. Am auzi că unii au murit de la acest vaccin. Nu poți ști ce se întâmplă…Am auzit de mulți oameni care au avut reacții adverse.”, a mai adăugat Cătălina Ponor.

În 2017, gimnasta Cătălina Ponor s-a retras din activitate. Ea este triplă medaliată cu aur la Jocurile Olimpice, precum şi cu alte numeroase medalii în palmares, la Campionatul Mondial şi cel European.

În urmă cu doar câteva zile, actorul Dragoș Bucur spunea că el nu se va vaccina împotriva coronavirusului şi nici nu poartă mască de protecţie.

"În cazul în care nu aveți pe cine să înjurați: nu mă vaccinez și nu port mască", a scris Dragoş Bucur, marţi seara, pe pagina de Facebook, inflamând astfel mediul online.

Dragoș Bucur a recunoscut, miecuri, că este prima dată când este criticat la scară atât de mare. El a subliniat că nu susţine că decizia de a nu se vaccina este cea corectă, dar susţine şi apără libertatea de a lua singur această decizie.

"Este prima oara cand sunt injurat la o scara atat de mare si sunt dator sa raspund atat injuraturilor cat si incurajarilor.

Nu sustin ca decizia de a nu ma vaccina este cea corecta, dar sustin si apar libertatea de a lua singur aceasta decizie. Nu incurajez pe nimeni sa nu poarte masca, dar nu sunt de acord cu aceasta ordonanta militara si consider ca traiesc intr-o societate in care inca am voie sa nu fiu de acord cu guvernul si cu deciziile lui si sa imi exprim public acest dezacord", a mai spus actorul Dragos Bucur pe Facebook.

Ai imagini sau informaţii care ar putea deveni o ştire? Trimite-ne un mesaj la numărul 0744.882.200 pe Whatsapp sau Signal