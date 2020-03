Capacitatea de testare pentru coronavirus crește. Primăria Capitalei a achizitionat 4 aparate PCR

Primăria Capitalei a achiziţionat patru noi aparate de testare RT PCR.

„Noi am mărit capacitatea de testare în Bucureşti cu patru noi aparate şi, în plus de aceste patru aparate noi, un extractor, am crescut viteza de testare, precum şi capacitatea de 8 ori”, a spus Gabriela Firea, primarul general al Capitalei.

Aceasta a anunțat că vor fi testaţi medicii, cei aflați în carantină, dar şi persoanele cu simptome.

„Mă refer la persoanele care se află în carantină, care s-au întors din zonele roşii, din Spania, din Italia, din Germania, persoanele care prezintă simptome, precum şi cele care s-au întâlnit cu persoane care au venit din zonele roşii, precum şi cadrele medicale, toate acestea sunt priorităţile noastre”, a mai spis Firea.