"Vă mulțumim că ați sesizat niște fapte reale. Am verificat fișa de asistență UPU a acestui pacient, care e și coleg cu noi. S-a prezentat la ora 12 în UPU, așa era scris acolo. De asemenea, acolo figura că a fost internat la ora 17, aproape ora 18. Deci a stat un timp, faptul că a fost plimbat de colo colo e inadmisibil. Colegii din UPU au invocat că nu au acolo medic infecționist. Procedura impune ca decizia de internare a acestor pacienți cu COVID-19 să fie hotărâtă și manageriată de medicul infecționist. Noi avem acolo, peste bulevard de spitalul nou, trei secții: Infecțioase, Dermatologie și Pneumologie. Toate spațiile sunt ocupate cu acele ființe nefericite bolnave de coronavirus. Azi am spus că e inadmisibil să procedeze așa și că voi duce eu mâncare în acele femei. Nu se poate așa ceva. Am vorbit cu doamna doctor care e șefă acolo, am găsit-o muncind de dimineața până noapte. Sunt trei, lucrează prin rotație la circa 100 și ceva, 200 de bolnavi", a spus Generalul Ionel Oprea la Antena 3.

Generalul Ionel Oprea a explicat ce măsuri a luat după această situație.

"Am solicitat de dimineață la DSU Iași doi specialiști infecționiști și un specialist în UPU pentru a dispune, a aloca acolo în permanență în ture de 12 ore câte un infecționist, ca să nu mai fie nevoiți să plimbe pacienții. De asemenea, am decis să organizăm un sistem de anunțare a paturilor disponibile, astfel încât să nu se mai întâmple ce s-a întâmplat ieri... să spună duceți-i acolo că sunt paturi și de fapt să nu fie paturi. Am constat în seara aceasta că nu se respecta. Au o modalitatea de a ne demonstra că putem să dăm dispoziții și nu le respectă nimeni".

Conducerea militară a Spitalului Suceava confirmă situația pacientului plimbat 10 ore între spitale: "E inadmisibil!"