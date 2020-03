Caz emoţionat. Un preot din Italia a murit de coronavirus, după ce a cedat aparatul de respirat unui bolnav mai tânăr ca el

Aceasta a fost decizia părintelui Giuseppe Berardelli, în vârstă de 72 de ani, care şi-a găsit sfârşitul într-un spital din Bergamo, una dintre cele mai afectate zone de coronavirus din Italia.

Preotul a dorit să renunţe la ventilatorul mecanic ce era cumpărat chiar pentru el de către enoriași, iar prin gestul său a dorit să ajute la salvarea unui tânăr pe care nu îl cunoştea, dar era infectat tot cu coronavirus.

Italia este țara care a înregistrat cel mai mare număr de decese, aproape dublu față de China, statul de unde a pornit pandemia. Numărul total de infecții este în prezent de aproape 64.000.

Bilanţul epidemiei de coronavirus a ajuns la 6.077 de morţi în Italia, cu 601 decese în plus faţă de duminică, iar numărul total al persoanelor infectate până acum este de 63.927, au anunţat luni seară autorităţile italiene.

