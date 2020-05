Cum se poartă corect masca de protecție. Avertismentul experților

Cum să îţi pui corect masca?

-Spală-te pe mâini cu apă şi săpun pentru cel puţin 20 de secunde.

-Şterge mâinile bine cu un prosop de hârtie curat, apoi aruncă-l.

-Verifica dacă masca are vreun defect, iar în cazul în care răspunsul este pozitiv, arunc-o.

-Asigură-te că partea exterioară( de obicei albastră) a măştii este orientată spre exterior.

-Aşează masca pe fata cu partea albastră orientată spre exterior şi marginea rigidă, îndoită, în partea de sus a nasului.

-Dacă masca are bucle de ureche, pune-ţi o buclă în jurul fiecărei urechi.

-De îndată ce masca este plasată, foloseşte degetul arătător şi degetul mare pentru a prinde marginea superioară flexibilă a măştii în jurul punţii nasului.

-Asigură-te că masca este complet securizată şi că acoperă perfect nasul şi gură, astfel încât marginea inferioară să fie sub bărbie.

-Spală-te pe mâini.

Sursa: Adevarul