Un doctor a izbucnit în lacrimi, după ce a fost nevoit să refuze îmbrățișarea fiului său - VIDEO

Medicul a devenit cunoscut pentru milioane de oameni.

Fiul său s-a repezit să îl îmbrățișeze, însă bărbatul l-a oprit la timp pentru a nu risca să îl infecteze cu coronavirus.

Doctorul a izbucnit imediat în lacrimi.

În Arabia Saudită, s-au înregistrat peste 1.000 de cazuri de Covid-19.

A Saudi doctor returns home from the hospital, tells his son to keep his distance, then breaks down from the strain. pic.twitter.com/0ER9rYktdT