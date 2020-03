Evoluția infecțiilor cu coronavirus la nivel mondial. 75 de morți în ultimele 24 de ore!

Creșteri marcate ale numărului de cazuri au fost înregistrate în Coreea de Sud, Italia, Iran, Statele Unite ale Americii și Spania, se arătă într-un document publicat de Institutul Național de Sănătate Publică.

De asemenea, au fost înregistrate primele cazuri confirmate în Andorra și Arabia Saudita.

Coronavirus - CHINA CONTINENTALA

De la începutul epidemiei pana in prezent au fost inregistrate 80.151 de cazuri confirmate, din care 2.944 decese. 83.9% din cazurile confirmate si 96.4% din totalul deceselor s-au inregistrat in regiunea Hubei.

In ultimele 24 de ore au fost raportate doar 11 cazuri confirmate in restul provinciilor din China continentala.

Evolutia din China continentala este pe un trend descendent in ultimele saptamani.

Coronavirus - INTERNATIONAL

In afara Chinei continentale au fost inregistrate pana in prezent 10.600 de cazuri confirmate, din care 172 decese.

Pentru a saptea zi consecutiva, numarul de cazuri confirmate la nivel international a fost mai ridicat decat cel din China continentala.

In ultimele 11 zile evolutia are un trend ascendent, prin raportarea unor focare de transmitere comunitara in Coreea de Sud, Japonia, Italia si Iran.

Coronavirus ITALIA:

In ultimele 24 de ore au fost raportate 342 cazuri confirmate, din care 18 decese. Focarul este localizat in nordul Italiei in regiunile Lombardia, Veneto, Emila Romagna si Piemonte.

Au fost inregistrate cazuri si in provinciile Liguria, Toscana, Marche, Sicilia, Campania, Friuli Venezia Giulia, Puglia , Abruzzo , Lazio, Umbria, Calabria, Trentino Alto Adige si provincia autonoma Bolzano.

Pentru a controla extinderea acestui focar in alte zone din Italia, autoritatile de sanatate publica au luat masuri de limitare a miscarii persoanelor in unele comune, precum si masuri de generale de anulare a activitatilor din zona (institutii de invatamant, evenimente sportive, magazine, baruri, unitati de productie etc.).

Cele 11 comune in carantina din Lombardia si Veneto: Vo Euganeo, Codogno, Castiglione d’Adda, Casarpusterlengo, Fombio, Maleo, Somaglia, Bertonico, Terranova dei Passerini, Castelgerundo si San Fiorano.

Nu sunt impuse restrictii de calatorie in si dinspre restul Italiei.

Coronavirus ROMANIA

In ultimele 24 de ore nu au fost confirmate cazuri noi de infectie cu coronavirus. Se continua anchetele epidemiologice pentru depistarea si izolarea contactilor cazurilor confirmate.