Fost ministru al Sănătății, despre valul șase de COVID-19 în România: "Putem ajunge iar la restricții"

"Nimeni nu a anunțat că s-a terminat vreo pandemie. Mobilitatea pe care o avem în aceste zile și în aceste luni ne arată că cred că este mai mare decât înainte de a fi declarată pandemia, în 2019. O mobilitate înseamnă și o transmitere mai accentuată", a declarat Nelu Tătaru, la Realitatea PLUS.

"Vorbim despre o variantă care nu are aceeași agresivitate pe care o aveau variantele Alfa sau Delta, dar care dă o transmitere destul de accentuată. Rămâne să avem o altă abordare față de acum doi ani când nu aveam niciun medicament, niciun vaccin și când nu aveam nicio cunoștință despre această boală.

Numărul de cazuri - după cum putem vedea - peste 4000 de cazuri astăzi, 1342 de pacienți internați, 90 în ATI, 183 parcă minori - niciunul în Terapie intensivă - cred că ne poate spune și care este diferența față de agresivitatea cazurilor din 2020, 2021.

Rămâne să avem aceleași precauții pe care le spuneam și acum doi ani sau acum un an. Am repetat și în aceste zile faptul că dacă noi nu am reușit să rămânem din pandemie cu câteva deprinderi sau obiceiuri, să ne spălăm pe mâini, să avem un dezinfectant, să evităm locurile aglomerate, când avem o simptomatologie de boli respiratorii să purtăm o mască noi, și nu cei din jurul nostru, atunci vom ajunge la acele restricții", a subliniat Nelu Tătaru.

Nelu Tătaru: Tratamentul antiviral direct nu îl avem decât simptomatic, în diferitele faze ale bolii

"În urmă cu doi ani discutam despre un virus necunoscut, care nu avea un tratament, tot ce se folosea era un framework care se folosea la nivel mondial se folosea și la noi, toată lumea aștepta să apară un vaccin.

Am văzut evoluția celor două valuri 3 și 4. Cred că în acest moment sunt 1300 de cazuri internate. Nu vorbim despre acele zeci de mii de cazuri internate. Sunt doar 90 de pacienți în ATI. Nu mai vorbim de cele 10-15.000 de cazuri din terapie intermediara, respectiv din terapie de acuți/intensiva.

Dacă în 2020 discutam despre o boală nouă și spuneam atunci că vom ajunge să o tratăm ca pe o boală respiratorie obișnuită și să folosim un vaccin anual cum se folosește la gripă, cred că este timpul să ajungem la acel moment. Mai rămâne doar să definitivăm acel vaccin care să meargă pe variantele prezente astăzi.

Cred că în acest momente se lucrează la acel vaccin universal. (...) Tratamentul antiviral direct nu îl avem decât simptomatic, în diferitele faze ale bolii. (...) Fiecare din colegii mei medici au putut învață ceva în acești doi ani. Formă de Omicron nu e cea de tip Alfa sau Delta care a avut o transmisibilitate foarte mare.", a mai spus fostul ministru.