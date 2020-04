Gabriela Firea: Am mai comandat 6.000 de teste pentru cadrele medicale; Angajații din anumite domenii esențiale vor fi testați

"Având în vedere că această contaminare cu COVID-19 nu produce tuturor pacienților efecte imediate, efecte vizibile, pentru că nu sunt foarte multe persoane asimptomatice, nu au cum să apeleze la medici, nu iau măsura izolării, nu-și protejează familia, prietenii, pentru că nu știu că au coronavirus. Pericolul e peste tot, mai ales în marile orașe. Chiar dacă s-au anunțat măsuri, zilnic se întâlnesc destul de multe persoane, iar viteza de transmitere e foarte mare", a spus primarul general.

Gabriela Firea a anunțat că, pe lângă testarea pensionarilor din Capitală, a comandat alte 6.000 de teste pentru cadrele medicale din București. De asemenea, angajații din anumite domenii care nu pot înceta activitatea în perioada pandemiei vor fi testați.

"Am fost pentru cei care au militat pentru programe de testare care să-i aibă în vedere și pe angajații din serviciile vitale, care nu pot fi oprite, în special cele de utilitate publică. Dacă nu e posibilă testarea în masă, ca în Germania, măcar pentru anumite categorii să facem. Testele sunt vitale. Noi am lansat o comandă de 6.000 de teste pentru cadrele medicale din București, în plus față de testele pe care le realizăm cu Institutul Matei Balș și primăriile de sector. Și de asemenea, pentru angajații din transportul public în comun, termoficare, iluminatul public, serviciile sociale. Toate aceste domenii sunt esențiale și trebuie să continue și pe timp de pandemie. Primele teste vin în perioada 13-15 aprilie și după Paște se pot demara aceste teste. Cele pentru angajații din serviciile vitale, imediat după ce vin aceste comenzi", a explicat Firea.