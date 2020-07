Gigi Becali: ”Dracul a făcut virusul ăsta, ca să închidă bisericile”

”Dacă eu merg la Sfânta Liturghie și la Sfântul Maslu nu are cum să fie niciun fel de microb de COVID. Nu are cum să îmi fie teamă. Nu se apropie. Uleiul care este mirul ungerii de la Sfântul Maslu... Pe tema asta nu vorbim că și-asa nu crede lumea. Vorbim despre ce se întâmplă. Eu nu port mască. Nu port mască nu pentru că nu vreau. Eu am făcut testul, pentru că am clinică, și sunt sănatos”, a spus Gigi Becali la România TV.

Gigi Becali spune că a făcut testul COVID-19 de mai multe ori

”L-am făcut de multe ori pentru că am nepot mic. De-aia. Și-atunci e obligația mea să nu îl îmbolnăvesc pe altul. Dacă altul mă îmbolnăvește e problema mea. Și-atunci eu nu port. Nu port, de ce? Nu port pentru că eu nu vreau să fac propagandă, eu spun adevărul”, a mai spus Gigi Becali.

”Mie îmi spun doctorii mei care sunt cei mai buni (...). Spun așa: "domnul Becali, pui mască, micșorezi oxigenul, micșorezi imunitatea". Eu nu vreau să micșorez nici oxigenul, nici imunitatea”, a adăugat el.

”Viața merge înainte. Care moare, moare”

”Părerea mea, bă, cine se îmbolnăvește, la spital și cu asta basta. Viața merge înainte, nu ne închidem în case, oprim țară, nu mai mâncăm? Viața merge înainte. Cine se îmbolnăvește, merge la spital și să se facă sănătos. Care moare, moare, mergem și-l îngropăm. Așa văd eu. Măsura principală care trebuie luată, după părerea mea, cluburile. Cluburile închise. Nu fac parte din economia și din viața obligatorie a omului. Ce putem să oprim... nu moare omul dacă nu merge la club. Ai văzut, stau, aglomerație, băutura și acolo se îmbolnăvesc. Închideți, tată, cluburile și am terminat bâlciul. Și chiar și restaurantele. Până în ora 22 și la revedere”, a mai spus patronul FCSB.