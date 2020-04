Interviu exclusiv cu profesorul dr. Florin Mihălțan. Miturile de prevenție împotriva infecției cu coronavirus

De asemenea, prof. Mihălțan a mai vorbit și despre situația legată de coronavirus din Institutul de Pneumoftiziologie „Marius Nasta” din Capitală.

"Noi nu am fost în prima linie de la început, am fost puțin mai târziu. Avem un avantaj. Fiind multipavilionar, am putut să organizăm un pavilion de COVID-19, un paviolion de suspecți și alte paviolioane care sunt pentru pacienții respiratori, care nu sunt contagioși. Pentru fiecare din aceste pavilioane a fost alocat un personal care s-a rotat, fără a fi stresat excesiv. De aproape o săptămână e posibilă și testarea. Sunt testați și la intrare și la ieșire. Deci, avem condiții care au permis până acum să nu avem niciun infectat în aceste secții".

Mituri de prevenție împotriva infecției cu coronavirus

-Din nefericire, aceste fake-news-uri au circulat și circulă în continuare. Ele perturbă modul de reacție al individului în fața coronavirusului. OMS a enunțat câteva lucruri care au desființat aceste mituri. Sunt cele care spuneau că o soluție, Salina, aplicată la nivelul nasului, gargară, ar putea să evite această contaminare.

-Apoi s-a vorbit despre folosirea foehn-ului ca să își încălzească sinusul la temperaturi care ar putea ucide coronavirusul. Nu are niciun efect.

-S-a vorbit despre ultraviolete. Sunt folosite pentru spații, dar nu pentru afecțiunile care sunt pe piele. Acolo nu aduc niciun beneficiu.

-S-a vorbit despre efectul benefic al usturoiului. Nu există așa ceva.

-S-a vorbit despre vitamina C, care într-o anumită doză e protectivă. Vitamina C crește imunitatea, dar nu e protectivă pentru COVID-19 în mod special.

-La vitamina D3 sunt discuții pro și contra. Se mai vorbește și de niște soluții oferite de medicina alternativă chinezească, care au susținere doar din tabăra specialiștilor chinezi.

-S-a mai vorbit de această diferență de vârstă dintre bătrâni și tineri. Tinerii au un risc mai mare de infecție, iar vârsta a treia are afecțiuni mai dese. Deci aici este diferența.

