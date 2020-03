Mesaj de constientizare de la o româncă din Coreea de Sud:  Populatia este cea care poate opri propagarea virusului

Ioana Ardelean este „visiting professor” la Inje University. A nimerit in mijlocul epidemiei de coronavirus, Coreea de Sud fiind printre cele mai afectate tari din lume, dupa China si Italia.

Într-un mesaj amplu ea povestește cum a acționat Coreea de Sud pentru a diminua cât mai mult posibil efectele ucigașe ale COVID-19.

Însă, spune ea, cel mai important este ca populația să conștientizeze pe deplin gravitatea situației și cât de importante sunt măsurile de prevenție și respectarea celor impuse de autorități, cum ar fi izolarea.

Mesajul integral al Ioanei Ardelean:

Preventia si intreruperea cat mai rapida a lanturilor de propagare a virusului de la om la om este vitala. Comportamentul responsabil nu e un efort si nici nu necesita multe resurse! Populatia este cea care poate opri propagarea, nu autoritatile. Izolarea e neplacuta dar nu a omorat pe nimeni.

Va las aici un scurt raport in caz ca va intrebati cum e sa fii in mijlocul epidemiei, pt ca virusul nu se vede, nu se simte in prima faza asa ca nici nu ai habar cand te intalnesti cu el.

In Coreea de Sud:

1. dezinfectant de maini se gaseste la intrarea in fiecare cladire publica inca din ianuarie, iar gardianul/portarul iti face observatie in caz ca nu il folosesti atat la intrare cat si la iesire. In supermarketuri este dezinfectant la intrare, in mod obisnuit, in zona de unde iei cosul. (Sapun si hartie pt sters pe maini in toate toaletele publice sau din cladiri publice)

2. majoritatea oamenilor purtau deja masti (in ianuarie) si ii sfatuiau pe ceilalti sa faca asemenea. (nu mai vorbesc de semnalistica si postere de informare/constientizare omniprezente)

3. cand au inceput sa fie cazuri in tara, toti vanzatorii din magazine mici si mari, malluri, supermarketuri, etc. au fost obligati sa poarte masca.

4. Korea a decis inca de la inceput sa ofere date in mod clar si transparent

5. Seoul – un oras cu 10 mil. de locuitori si 25,6 mil. in zona metropolitana (mai mult decat toata Romania) are se pare in jur de 108 cazuri.

6. totul mergea bine pana cand o tanti din orasul Daegu, pleaca de la spital refuzand sa fie testata (pe motiv ca nu are simptome si nu a calatorit in afara tarii) si umbla libera, inclusiv la slujba sectei pe care o frecventeaza. (pana in prezent 80% dintre cazuri se inregistreaza acolo)

7. semestrul 2 se amana pentru 2 saptamani pt toate universitatile. (probabil si pt scoli si licee) toti studentii stau acasa, cursurile se vor recupera dupa ce trece pericolul. Pana atunci au primit diverse teme pe care sa le cerceteze in particular.

8. incep mesajele de alerta si curg cate 10 pe zi. Foarte stresante dar utile si eficiente. Se anunta in timp real cate cazuri au aparut in cursul zilei, in ce zone, la ce ore si ce trasee au facut cei contaminati. Se contureaza “a moving line” care trebuie evitata. Apoi la anumite intervale vin mesaje care informeaza ca zonele si mijloacele de transport in care au circulat virusatii au fost dezinfectate si sunt acum sigure pt populatie.

9. apar primele aplicatii on line cu harti care iti arata de asemenea unde au fost identificate cazuri si ce legaturi exista intre ele si la ce raza sunt fata de tine: (20, 15, 10, 5km)

10. cazurile cresc exponential si lumea evita pe cat poate sa iasa afara, dar majoritatea isi continua munca.

11. toata lumea, dar absolut toata lumea poarta masca. (e reconfortant cand fiecare om cu care te intersectezi poarta masca, pe principiul eu nu dau de la mine, tu nu dai de la tine.)

12. semestrul 2 se mai amana cu inca 2 saptamani, si incepe organizarea pentru cursuri on-line.

13. se monteaza cutii cu dezinfectant pt maini si in lifturi

14. se golesc rafturi in supermarketuri dar se si umplu la loc

15. se inchid dotarile ce nu sunt neaparat necesare: biblioteci, sali de sport, etc. si toate evenimentele ce presupun adunari de oameni.

16. pentru mai mare eficienta se introduc posturi de testare drive-in, pentru a depista cat mai repede cazurile, pentr a limita contactul, a le tria, a le izola si a nu supraaglomera spitalele.

17. se continua ritmul zilnic de munca iar la intrarea in diferite spatii publice (in universitati spre exemplu) se testeaza de dimineata pana seara (pt febra si simptome) tot staff-ul, care intra.

18. se epuizeaza stocurile de masti in magazine, dar se anunta cand vor fi din nou stocuri pt ca aici masca e obligatorie.

19. testarea drive-in se confirma foarte eficienta si numarul de contaminati depistati creste cu rapiditate.

20. stocul de masti se reface la fiecare 5 zile iar pt a acorda acces tuturor si a evita ingramadeala sau specula, oamenii sunt asteptati sa cumpere masti in anumite zile din saptamana in functie de ultima cifra a anului nasterii cu buletinul in mana si cu scannarea digitala a id-ului la cumparare.

21. Oamenii sunt ingrijoarati dar par increzatori in sitemul lor sanitar. Tot ei spun ca dupa epidemia MERS din 2015 s-a impus upgrade-ul spitalelor din tara cu unitati de paturi pentru izolare si epidemii.

Inca din ianuarie, coreenii au inceput sa produca kitul de testare si sa il produca la scara mare, asa ca… acum conteaza pe el.

desigur ca sunt si frustrari, nemultumiri si probleme, dar coreenii sunt un popor disciplinat…

vom vedea ce va fi,

pana atunci preventie si constientizare!