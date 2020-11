Jurnalista Loredana Chimoiu, corespondent Antena 3, împiedicată să participe la înmormântarea mamei sale: "Mulți oameni au trăit aceeași dramă!"

Loredana a povestit drama prin care trece, într-o postare pe Facebook, în care a explicat cum a ajuns în situația în care nu și-a putut conduce mama pe ultimul drum.

"Eu cred că toți cei care ne dirijează viața în acest moment sunt atât de depășiți de situație, atât de incompetenți, dar în același timp atât de îngâmfați și de lași... Pe la colțuri, mulți dintre ei recunosc că toată situația a scăpat de sub control, că se fac gafe și nedreptăți inimaginabile, dar niciunul dintre ei nu are curaj să vorbească public despre toate astea. Chiar dacă este vorba de viață și de moarte, mai importante sunt funcțiile și fotoliile calde!

Mulți mi-au spus că am fost "fraieră" că m-am testat din proprie inițiativă. Dacă n-o făceam puteam să merg la înmormântarea mamei. Da, puteam. Dar, în același timp, puteam să le fac rău celor din jurul meu, fără să știu.

După ce am aflat că al treilea test al mamei este pozitiv, eu, soțul, cumnatul meu, fiul meu și prietena lui am hotărât să ne testăm. Toți intrasem în contact cu mama, chiar dacă purtasem măști! Doar eu am ieșit pozitivă. Poate pentru că eu am îmbrățișat-o de câteva ori. Nu știu, așa cred, așa simt...Când am luat-o prima dată din spital cu 2 teste COVID negative am luat în casă tot felul de măsuri, am purtat, cum spuneam, măști și am încercat în puținele zile cât a mai stat cu noi, s-o protejăm cât mai mult. Nu avem habar că, de fapt, mama se infectase în săptâmâna în care fusese internată.

Revenind la teste, insă. Eu am ieșit pozitivă. Toți ceilalți negativi. Sora mea cea mică a fost, însă, carantinată de DSP pentru că locuia cu mama. Ea nu a mai apucat să se testeze. După decizia de carantinare putea să ceară testul doar dacă se simțea rău și avea obligația să facă solicitarea prin medicul de familie sau prin 112. Deci sora mea a rămas la domiciliu, carantinată, fără să știe dacă este pozitivă sau nu!

Apoi a venit nenorocirea. Mama a murit. Sora mea a primit derogare, eu nu!

Eu am fost considerată de către DSP un "pericol public", sora mea pentru că nu s-a testat a putut beneficia de derogare pentru că în cazul ei "nu era afectată "sănătatea publică"!

Nu sunt singura care am trecut prin asta! Mulți, enorm de mulți oameni au trăit aceeași dramă și, fără îndoială, vor mai exista situații similare. Tot ce-mi doresc acum, în memoria mamei mele, este să reușim să schimbăm ceva. Să le spunem că sunt inumani, că interpretează legile după bunul plac și-și pătează și mai mult mâinile. Nu există niciun temei legal, nu există niciun articol de lege în care să se stipuleze negru pe alb că nu se dă derogare pentru persoanele pozitive!!!! Mai mult, există situații în țară unde s-au dat astfel de derogări. Există situații unde pozitivi au fost lăsați să meargă la înmormântarea celor dragi. Au fost însoțiți cu discreție de mașini ale jandarmeriei. Dar, toate astea, sper să le demonstrez în instanță.

De ce în alte zone ale țarii s-a putut și la Dolj nu? Pentru că acolo au existat oameni umani, cu suflet și credință. Pentru că acolo, oamenii ăștia s-au gândit că oricând și ei pot fi într-o situație atât de disperată. Pentru că ei au interpretat legea altfel decât cei de la Dolj!

În fruntea DSP Dolj este, însă, Valeria Andreescu, o doamnă care în toată această perioadă a făcut gafe după gafe, motiv pentru care s-a ales și cu mai multe dosare penale! DSP Dolj este condus de un om cercetat penal pentru zădărnicirea combaterii bolilor! Dar despre toate vom povesti altădată!

În cazul meu, doamna director executiv s-a grăbit să respingă solicitările mele... prima dată spunând că sunt "în perioada de posibilă contagiozitate", iar a doua oară, când am insistat și am spus că sunt dispusă să urmăresc ceremonialul din mașină, în combinezon, cu mască și vizieră, susținând că sunt "în plină perioadă de contagiozitate" Observ că așa zisul "epidemiolog de serviciu" de la DSP știe cu exactitate când m-am contaminat și câte zile am de la contaminare!

Și pentru ca doamna Andreescu să ducă toată mizeria până la capăt, ieri, cu două ore înainte de înmormântarea mamei, a dispus să se întocmească urgent deciziile de carantinare pentru soțul, fiul și fiica mea. Adică pe 5 noiembrie li s-a comunicat că se află în carantină din data de 30 octombrie!

Să vă fie rușine!", a scris Loredana Chimoiu pe Facebook.