Ludovic Orban: Am atins o capacitate nominală de peste 8.000 de teste

Obiectivul este să se ajungă la o capacitate de 10-12.000 de teste pe zi, a mai spus premierul la Antena 3.

"Noi am pornit de la trei centre de testare. La ora actuală se testează în peste 60 de centre. De la o capacitate de aproximativ 1.000 de teste am ajuns la o capacitate nominală de peste 8.000 de teste și continuă dezvoltarea acestui sistem de testare.

Noi am apelat la toate soluțiile posibile pentru a crește capacitatea de testare, dar pe aparate care să aibă o precizie de 100%. Aparatele de tip Real Time PCR sunt folosite cu diagnostic care are precizie maximă. Noi am achiziționat noi aparate PCR, iar evoluția capacității de testare mă mulțumește. Noi în mod constant am găsit soluții, căutând orice astfel de aparat disponibil. Până acum 2-3 săptămâni, piața internațională erau extrem de greu de găsit astfel de aparate. Noi am disponibilizat cam orice aparat PCR care putea fi pus în dispozitivul de testare. Am asigurat pregătirea personalului. Nu oricine poate să opereze pe astfel de aparate. E greu de dobândit expertiza necesară pentru a putea pune diagnosticul corect.

Am depășit 8.000 de teste capacitate nominală. Obiectivul nostru e să depășim o capacitate de 10.000-12.000. Nu intră la testare oricine. Există o procedură, sunt stabilite prioritățile de testare", a dezvăluit Ludovic Orban la Antena 3.