Madridul, următorul mare focar după Lombardia. Va ajunge cea mai afectată subregiune de pe glob, în curând

Epicentrul coronavirusului este acum Europa, cu cel mai mare număr de cazuri confirmate în Italia, iar numărul mortilor creşte mai repede în Italia şi Spania decât în China în aceeaşi etapă a focarului.

Lombardia a eclipsat Wuhan ca regiunea cea mai grav afectată din lume. Însă, potrivit graficelor oficiale, Madridul ar putea întrece în curând Lombardia ca cea mai afectată subregiune de pe glob.

Şi New York-ul vine tare din urmă în această cursă a morţii şi a disperării. În statele americane boala are un parcurs foarte schimbător. Washingtonul a văzut ca prim focar în SUA, dar numărul de morţi a crescut relativ încet de atunci, pe când curba mortalităţii din New York este mult mai accentuată.

Pandemia de coronavirus continuă să crească, cu peste 382.000 de persoane infectate la nivel global. Numărul de persoane care au murit în urma virusului a depăşit 16.500, iar acesta este doar numărul oficial. Proliferarea virusului a fost declarată pandemie de Organizaţia Mondială a Sănătăţii, ceea ce înseamnă că se răspândeşte rapid în diferite părţi ale lumii. Peste 180 de ţări au confirmat până acum cazuri.