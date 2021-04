Managerul Spitalului Găești, apel disperat pentru transferul unui pacient COVID-19: Trebuie sa stau in genunchi in fata unui doctor sa primeasca un bolnav pentru care eu nu mai am ce sa fac

Laurenţiu Beluşică, managerul spitalului, a povestit în exclusivitate la Antena 3 cum s-a ajuns în această situație și de unde ar trebui să vină ajutorul pentru salvarea pacientului.

"Este una dintre problemele sistemului medical din România. Mă confrunt cu această situația care pentru mine este năucitoare, nu pot să îmi revin. Aproape în fiecare săptămâna am această problema.

Acum avem un pacient care este semi-comatos. Nu vrea nimeni să îl primească. Diferite motivații, unele probabil că există, unele probabil nu.

Săptămâna trecută am avut un bărbat tăiat cu drujbă la o mâna. Nu mi l-a primit nimeni, nicăieri. Trebuia să ajungă la chirurgie plastică, nu l-a primit nimeni. Până la urmă familia, văzând că eu mă chinui să îl transfer și nu pot, a zis "dați-ne voie, îl luăm cu mășina și vedem ce facem". Asta nu e o soluție pentru un pacient tânăr, tăiat cu drujbă, pleacă la București și vede el unde ajunge."

El are nevoie de altceva, de alte aparate, altă specialitate, lucruri mai complexe și dacă nu am aceste lucruri, el nu beneficiază de tratament

"Este o situație care nu este deloc bine reglementată. Există două structuri unde suni. Ei săracii fac tot ce pot, dar nu întotdeauna se poate.

Mi s-a spus că nu există niciun loc. Eu trebuie să mă descurc, să stau în genunchi în față unui doctor, coleg de al meu și să îl rog frumos să primească un bolnav pentru care eu nu mai am ce să fac.

Spitalele sunt gratificate în România pe diferite grupe. Spitalul meu are o anumită dotare cu care poate să îngrijească un bolnav. Un pacient poate să depășească această dotare. El are nevoie de altceva, de alte aparate, altă specialitate, lucruri mai complexe. Și dacă nu am aceste lucruri, el nu beneficiază de tratament."

Ai imagini sau informaţii care ar putea deveni o ştire? Trimite-ne un mesaj la numărul 0744.882.200 pe Whatsapp sau Signal