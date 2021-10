Maraton de vaccinare în București: 49 de fluxuri în program prelungit până la finalul anului

Pentru susținerea ritmului de vaccinare și atingerea indicelui de imunizare necesar limitării pandemiei COVID-19, opt centre din sectoarele Capitalei vor fi deschise și vor funcționa cu program prelungit începând din această săptămână, în fiecare weekend, până la sfârșitul anului.

Astfel, în Sectorul 1 este centrul Romexpo, care are 8 fluxuri (2 Moderna, 4 Pfizer, 2 Johnson&Johnson). Centrul de vaccinare nr.1 are 2 fluxuri Moderna, Centrul de vaccinare nr.2 are 4 fluxuri Pfizer, iar Centrul de vaccinare nr.4 are două fluxuri Johnson&Johnson. Programul celor trei centre este între orele 8.00 – 24.00.

În Sectorul 2 sunt 2 centre cu 11 fluxuri, între care 5 Pfizer și 6 Johnson&Johnson. Este vorba de Centrul de vaccinare CORA Pantelimon (Șoseaua Vergului, nr. 20), cu 4 fluxuri (2 Pfizer, 2 Johnson&Johnson) și de Centrul de vaccinare Circul Metropolitan, care are 7 fluxuri (3 Pfizer, 4 Johnson&Johnson). Acestea vor funcționa între orele 8.00 – 24.00.

Sectorul 3 va avea deschise în sistem prelungit două centre cu 5 fluxuri Pfizer. Este vorba de Centrul de vaccinare din Parc Lake - 3 fluxuri Pfizer, cu program 8.00 - 20.00 (cu posibilitate de prelungire, în perioada următoare) și de Centrul de vaccinare din Mall Vitan, cu două fluxuri Pfizer, care vor funcționa între orele 8.00 - 20.00 (cu posibilitate de prelungire, în perioada următoare).

În Sectorul 4 vor fi 15 fluxuri (8 Pfizer, 2 Moderna, 5 Johnson&Johnson). Acestea sunt la Centrul de vaccinare Palatul Național al Copiilor, care vor funcționa în intervalul orar 8.00 – 24.00.

În Sectorul 5 vor fi 6 fluxuri (5 Pfizer, 1 Johnson&Johnson) care vor funcționa în Centrul de vaccinare Multifuncțional Sf. Andrei din Mall Liberty, în intervalul orar 8.00 – 24.00.

În Sectorul 6 vor fi 4 fluxuri Johnson&Johnson la Centrul de vaccinare din Drumul Taberei (situat în Aleea Lunca Cernei nr. 6A). Centrul are program de la 8.00 la 24.00.

La aceste centre pot fi vaccinate toate categoriile eligibile (12+) și se administrează doza 1, doza 2, doza 3 (suplimentară) și doza de booster, conform instrucțiunilor CNCAV.

Procesul de vaccinare pentru persoanele planificate în aceste zile prin intermediul platformei electronice se va desfășura în regim normal, conform programărilor deja existente.

