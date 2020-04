La studiu s-au înscris peste 800 de persoane iar vaccinul a fost realizat mai puțin de trei luni de către o echipă de cercetători de la Facultatea din Oxford.

Jumătate dintre participanți vor primi vaccinul împotriva coronavirusului, iar jumătate vor fi vaccinați împotriva meningitei. Pacienți nu vor știi ce fel de vaccin au primit.

First European coronavirus vaccine trial underway, as two patients injected in Oxford, UKhttps://t.co/rMWhGD7GLS