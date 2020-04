„Mi-a fost foarte rău. În momentul în care am ajuns aici, am început să mă simt din ce în ce mai bine. Astăzi am putut să mă ridic singură, să merg până la toaletă. Am venit cu moralul la pământ, iar acești oameni au fost toată noaptea lângă mine (...) pentru a depăși această boală care este foarte grea. (...) Eu am fost un pic mai norocoasă că am ajuns aici.”

„Ne-a dat Dumnezeu o greutate, o povară, să purtăm un echipament prin care nu ne recunoaștem, dar ne-a dat și înțelepciunea de a citi în ochii celui de lângă noi toate sentimentele pe care le trăiește celălalt”, mărturisește emoționată una dintre doctorițe.

Pacienta le recomandă tuturor oamenilor să se protejeze cât mai bine și să ia în serios această boală.

Doctorii de la Spitalul Militar ROL 2 spun că pacienta din imagini a avut un parcurs remarcabil, deși ajunsese într-o stare severă după ce dezvoltase o pneumonie.

Mărturia unei paciente de la Spitalului Militar ROL 2