Mărturiile dureroase ale mamelor infectate cu coronavirus din Timișoara, obligate să-și lase copiii în spitale: „Simt cum o parte din mine rămâne aici”

Pentru mamele din Maternitatea Odobescu, locul unui adevărat focar de coronavirus, greul abia acum începe. Primele șase femei au fost deja trimise acasă, doar că fără micuții lor.

„Mă simt bine. Copilașul a rămas aici, nu sunt sutaă la sută fericită. A fost foarte greu. Acum o să treacă și mai greu când știu căsunt departe de el. Alăptez și arunc laptele la chiuvetă în loc să îl duc la copilaș. Am încercat să trec peste, să mă gândesc că o să fie bine și să ajungem amândoi cu bine acasă”, a spus una dintre mame pentru opiniatimisoarei.ro.

În tot acest timp, mamele nu au avut voie să își atingă copiii și i-au văzut doar prin telefon.

„Nu vă pot descrie în cuvinte pentru că am născut prematur, am stat foarte mult în spital și când am auzit ca s-a întâmplat și asta, nu vă pot descrie ce a fost în sufletul meu. Acum, când plec, simt că o parte din mine rămâne aici. Chiar nu merg fericită acasă. E foarte greu, dar știu că o să treacă zilele astea și o să îl țin din nou în brațe. A fost foarte foarte greu. După ce închideam telefonul, plângeam și așteptam să treacă zilele”, a povestit o alta.