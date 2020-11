Mesajul unui medic roman din Suedia catre Bittman: ”Medicii, puși în fața unor situatii extreme. "Modelul suedez" nu e să trăiești normal și să te infectezi la liber!”

Medicul subliniaza ca "modelul suedez" de lupta cu pandemia nu poate fi aplicat oriunde, întrucât au fost restricții mai dure și că nu s-a încercat niciodată să se ajungă la imunitatea de grup. Aceasta susține că "modelul suedez" nu înseamnă să trăiești normal și să te infectezi la liber, ci să adopți un comportament responsabil. Totodată dr. Ghibu explică faptul că medicii au fost puși în situații în care nu și-ar fi imaginat vreodată.



Ca sa faci ca suedezii, trebuie sa fii suedez

De aceea ca sa intelegi strategia suedeza de combatere a pandemiei de COVID 19, trebuie, nu numai sa fi trait in aceasta tara, ci sa te fi si format in cultura suedeza.



In primavara cand pandemia a intrat in Suedia, odata cu cei intorsi din vacantele de sport de iarna din februarie, am fost luati pe nepregatite.



Sistemul sanitar suedez, construit sa fie cat mai eficient si economic posibil, nu avea materiale de protectie decat pentru cateva zile de activitate normala. Se aplica metoda "just in time", adica, se facea comanda doar atunci cand se prevedea ca materialele s-ar fi terminat. Asta fiindca furnizarea materialelor noi se facea, de obicei, in 24 de ore si nu se dorea sa se utilizeze spatii pentru depozitare. Cand lanturile de distributie s-au rupt, iar toata Europa s-a lovit de primul val al pandemiei, spitalele si azilele pentru varstnici s-au lovit de penuria materialelor de protectie si dezinfectie.

Printre altele, acest fapt a determinat un numar mare de infectari cu noul virus corona.

Medicii au fost pusi dintr-odata in fata unor situatii extreme. Pur si simplu nu stiau cum sa previna si cum sa trateze aceasta boala. Datorita numarului mare de cazuri concomitente au fost nevoiti sa aleaga pe cine sa primeasca suport in terapie intensiva si pe cine nu. Au iesi si au spus public asta! Iar majoritatea suedezilor au inteles, au acceptat si s-au mobilizat ca medicii sa nu mai trebuiasca sa faca asemenea alegeri.



Numarul de victime in Suedia la inceputul pandemiei a fost printre cele mai ridicate din lume! Jumatate dintre cele peste 5900 de victime au fost beneficiari ai servicilor de asistenta pentru varstnici.



Multe dintre aceste victime puteau fi salvate daca se luau masuri corecte si la timp. Adevarul este ca varstnicii din centrele de asistenta nu au fost protejati indeajuns.

Cum spuneam inainte, motivele au fost multe. Au fost analizate la rece si greselile au fost corectate. Si au fost multe greseli! Ceea ce nu se intelege in alte tari e ca: poporul suedez, in marea sa majoritate, a iertat aceste greseli, a acceptat pierderile si a inteles dificultatea momentului. Cei care au luat deciziile gresite si-au cerut scuze si au corectat! Cu calm!



Imaginati-va daca asa ceva s-ar fi intamplat in Romania....



Mortalitatea in Suedia a fost mult peste medie in aprilie, ca apoi sa scada pana sub medie in luna septembrie. Asta a facut pe cativa dintre cei care nu inteleg ce inseamna o pandemie, sa afirme ca "epidemia s-a terminat in Suedia" si sa traga tot felul de concluzii aiuristice cum ca masurile de protectie nu folosesc si ca in Suedia s-ar fi ajuns deja la imunitatea de turma. Nimic mai putin adevarat.



In teorie, imunitatea de turma e buna dar in practica, in lupta cu ACEST virus, imunitatea de masa nu e sigur ca se poate obtine deoarece NU SE STIE CAT TIMP, CEI TRECUTI PRIN BOALA, AU ANTICORPI!



Multi au trecut prin boala si nu mai prezinta anticorpi dupa 3-4 luni. Pot avea un grad de protectie prin activarea celulelor T dar nimic nu e sigur. Exista cazuri si de reinfectie cu diferite deznodamanturi (toate scenariile intre boala mai usoara pana la moarte! Am avut un asemena caz la Sibiu! O asistenta medicala a decedat atunci cand s-a infectat a doua oara! ). Se vehiculeaza si ipoteza de o cronicizare a bolii!



Rata mortalitatii in Suedia, mai scazuta in ultimele luni, se explica simplu: accidentele de circulatie si de munca au scazut. Mortalitatea in randul varstnicilor pe alte motive decat COVID-19, de asemenea (nu mai cad, nu se mai enerveaza si fac infarct, se plimba in aer liber, nu mai stau in cafenele, restaurante, baruri sau la teatru si alte evenimente culturale, in contact cu mai multe persoane, deci nu se mai molipsesc cu gripa si alte boli etc)



Suedia nu are ca strategie imunitatea naturala de turma! Acest concept a fost afirmat de nenumarate ori de catre epidemiologul sef Andres Tegnell, dar se pare ca totusi lumea nu intelege. In Suedia s-au luat masuri de izolare, cateodata chiar mai stricte decat in alte tari.



Singura diferenta a fost ca au fost voluntare! Deci au fost lasate la latitudinea individului. S-a aratat directia iar noi toti am fost responsabilizati ca sa ne comportam in asa fel incat sa ajungem la obiectiv! Obiectivul a fost sa diminuam raspandirea infectiei in asa fel incat sistemul sanitar sa nu colapseze.



Deja din primavara, desi nu am avut lockdown, majoritatea celor de 70+ ani s-au autoizolat voluntar, iar multi dintre ceilalti si-au ingradit voluntar activitatile.



Viata in Suedia NU ESTE NORMALA!

Este diferita de cum e in alte tari datorita psihologiei poporului suedez care e natural individualist si respecta recomandarile.



Circa 52% dintre suedezi locuiesc singuri! Bunicii nu locuiesc impreuna cu nepotii si, in general, nu se ingrijesc de ei. Ieri, un medic suedez nu a vrut sa urce in lift cu mine, chiar daca respectam regula de stat spate la spate. Mi-a spus ca dupa ce a vazut in repartul de terapie intensiva nu vrea sa ia nici un risc!



Oamenii, in general, nu se mai intalnesc social, pastreaza distanta, lucreaza de acasa, nu se mai fac conferinte, petreceri sau spectacole cu mai mult de 50 de spectatori, se evita transportul in comun si calatoriile neesentiale. Aceste masuri stricte de izolare au fost recomandate saptamana trecuta pentru 6,5 dintre cele 10 milioane de locuitori.

Voua vi se pare o "viata normala"? Mie nu. Dar nu ma lamentez, ma conformez fiindca eu vreau sa fiu o parte din solutie nu o cauza a problemei.



Asta fac 80% dintre suedezi. De aceea nu avem lockdown, fiindca noi ne autoizolam singuri si facem ce ni se spune, cu toate pro- si contra acestui mod de trai si de a reactiona.

Acest mod de a ajunge la conses si de a actiona unitar este specific poporului suedez. Iar strategia suedeza a tinut cont de psihologia poporului suedez si s-a pliat pe ea.

De aceea strategia suedeza NU SE POATE APLICA COPY-PASTE IN ALTE TARI! Fiecare tara trebuie sa isi croiasca individual strategia. Putem insa invata din greselile si din lucrurile bune care s-au intamplat in Suedia. Asta da!



"Modelul suedez" nu e sa traiesti normal si sa te infectezi la liber!





"Modelul suedez" e ca fiecare individ sa adopte un comportament responsabil si sa ajute la combaterea raspandirii epidemiei!"

Pericolul există (...) Dar ne luăm după alte ţări în loc să gândim cu capul nostru. Oameni buni, începeţi să gândiţi cu minţile voastre. Nu vă mai lăsaţi influenţaţi de tot felul de poveşti care vin din Franţa, din Italia, din Germania (...) În Germania sunt, poate, zeci de mii de îmbolnăviri în fiecare zi, dar nu moare nici dracu', pentru că ştiu să aibă grijă de ei şi îi tratează. În România, avem câteva mii de aşa-zise infectări pe zi şi, iartă-mă, un medic care lucrează în sistem exact pe cifre îmi povestea cum adunau ei: dacă te testează de trei ori, la acelaşi pacient, pun trei, nu unul singur. De asta spun, hai să revenim cu picioarele pe pământ. Suntem un popor întreg, nu e vorba de mine aici (...) Vorbesc cu mine însumi pentru că sunt revoltat pentru o categorie de oameni foarte mică şi nebăgată în seamă (...) Suntem oameni care ne-am descurcat toată viaţa, prin talentul nostru, şi am plătit taxe statului român... Să nu spună cineva că ăştia din Guvern, din Grupul de Comunicare, nu-şi dau seama de răul pe care-l fac. Este un rău general (...)

(Întrebat în ce model crede:)

"Modelul suedez, modelul neo-zeelandez, modelul grecesc (...) Cum e posibil să înnebuneşti nişte oameni cu un test cu 30% marjă de eroare (testele PCR, n.r.) Hai să fim serioşi. Vrem îngrozim un popor întreg? N-o să mai ieşim pe străzi, mare şmecherie."