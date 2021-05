Mihai Mărgineanu, infectat cu COVID-19: Care este starea de sănătate a artistului

Dacă la început artistul nu a avut simptome grave, ulterior a început să se simtă rău. Însă cu un tratament medical adecvat și cu odihnă, acesta spune că a reuși să învingă virusul.

"În jur de 15 aprilie, m-am infectat cu Sars-Cov (adică am făcut Covid) exact înainte cu o zi să plec în vacanță cu ai mei. Fără simptome, o formă ușoară și fără complicații.

Am mers la Matei Balș pentru evaluare, am făcut toate analizele, care m-au impresionat chiar și pe mine și s-a decis că sunt în regulă. Am fost chiar foarte plăcut impresionat de organizarea medical.”, a scris Mihai Mărgineanu.

"M-a durut capul și m-am simțit mahmur mai multe zile"

"După aia mi-a fost rău și nu mi-a mai plăcut. M-a durut capul și m-am simțit mahmur mai multe zile. Dar am urmat un protocol medical, am dormit, am râs mult cu fii-mea și cu mama fii-mea, adică ea (că și ea a comis-o cu aceeași boală și același tratament).

După care ne-a trecut! În două săptămâni am plecat cu toate alea în ordine și cu masca pe meclă pe unde a vrut mușchiul nostru”, a mai spus Mihai Mărgineanu.

