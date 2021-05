Mircea Badea râde în hohote de mesajele pro-vaccinare publicate de miniștrii lui Cițu: Mi-e milă de ei, săracii. Cum stă Bode cu mânuțele

"Este foarte tare spotul ăsta.", a spus Mircea Badea, râzând, după ce a urmărit spotul lui Lucian Bode.

"Mi-e milă, săracii, de ei. Cum face domnul ăsta săracul. Toți ăia stau înțepeniți, stau la 400 de m unul de altul, zici că joacă jocul ăla Statuile. Stau ca să nu piardă jocul. Domnul Bode stă cu mânuțele cum a văzut că se stă în spoturi, deget la deget, și spunea textul ăla. A fost înduioșător. Până acum e preferatul meu.

Spotul domnului Cîțu a bătut toate recordurile de inteligență. Ne spune că în vaccin se află ieșitul cu prietenii. Și nu că e singur la masă, e singur în locul respectiv.

Nu știu cine a avut ideile astea, dar sunt geniale. Tarantino este mic copil. De fapt, acum este Carantino."

Ce conține vaccinul pentru premierul Florin Cîțu

"Ce conține vaccinul? Normalitate. Să pot să mi beau cafeaua alături de prieteni, aici, la interior. Să nu mai depindem de masca, să putem să mergem la concerte, la plajă, fără griji, dar mai ales, să pot să-mi văd familia în siguranță. Lansez o provocare membilor Guvernului și liderilor Coaliției: ce conține vaccinul pentru voi?"

Ce conține vaccinul pentru ministrul Culturii, Bogdan Gheorghiu

"Parcă e mai bn așa, nu? Pentru mine vaccinul conține siguranță pentru cei dragi, mese în familie și posibilitatea de a vedea zâmbete. Săli de spectacole pline, festivaluri și eliminarea restricțiilor, predictibitate. Ne-au ajutat restricțiile, masca ne-a fost de folos. dar cu toții ne dorim să renunțăm la ea. Dar nu putem face asta în lipsa responsabilității față de sănătatea celuilalt. Eu m-am vaccinat, acum e rândul tău."

Ce conține vaccinul pentru ministrul Sănătății, Ioana Mihăilă

"Vaccinul împotriva COVID-19 conține o sanasa pentru doamna Frusinica, de 40 de ani, care are un copil cu dizabilități. Cont șansă pentru dumneaei să continue să aibă grijă de familie. Conține o șansă pentru domnul Ion, de 84 de ani, să-și mai vadă nepoții și strănepoții. Pentru Vasile, care este șofer, și de acum va putea circulă liber în statele din UE. Vaccinul este o șansă pentru noi toți."

Ce conține vaccinul pentru ministrul Agriculturii, Adrian Oros

"Vaccinarea reprezintă posibilitatea de a-mi îmbrățișa nepotul, famila, fără nicio grijă. De a mă reîntâlni cu prietenii, de mă reîntoarce la studenții mei."

Ce conține vaccinul pentru ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode

"În luna noiembrie a anului trecut am fost diagnost cu COVID-19. A fost o perioada dificilă, plină de incertitudini, nesiguranță. O perioada pe care nu vreau să o mai retrăiesc.

Așa cum s-a întâmplat, din nefericire, cu foarte mulți dintre voi, am trecut prin boală însă am decis să mă vaccinez pentru că eu consider că doar așa mă pot proteja pe mine, îmi pot proteja familia, pe cei dragi și pe angajații MAI cu care întru în contact zi de zi. Pentru mine, vaccinul înseamnă viață și siguranță."

