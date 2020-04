Nelu Tătaru, inspecție la trei spitale din Brașov, Sf. Gheorghe și Ploiești: Sper să trecem de acest episod pandemic cu puține victime

La Brașov, însă, orașul aflat pe locul 8 ca număr de cazuri cu coronavirus, Nelu Tătaru spune că, în momentul de faţă, nu se mai pune problema lipsei de echipamente, aparatură sau medicamente.

"Este al 8-lea județ ca număr de cazuri. 386 de cazuri ieri la prânz, 14 decese, 46 de cadre medicale infectate. E o evaluare care arată la fața locului și evoluția pandemiei.

Am discutat și despre următoarele investiții. Am discutat și cu personalul medical, care și-a recăpătat încrederea. Am tot sprijinul de la Consiliul Județean, de la Primăria Municipiului Brașov. Sper ca în perioada următoare să trecem cu bine și să ajungem la capătul acestui episod pandemic cu puține victime și cu puține decese", a spus Nelu Tătaru.

Nelu Tătaru, inspecție la trei spitale din Brașov, Sf. Gheorhe și Ploiești: Sper să trecem de acest episod pandemic cu puține victime