Nelu Tătaru: Suntem la jumătatea acestei pandemii în România. Urmează să vedem evoluția infecției după Sărbătorile Pascale

"Nu ar schimba cu nimic. Noi am plecat pe o procedură, pe o stare de epidemie și apoi pandemia, am plecat într-o luptă cu ceva necunoscut, care nu are un tratament, nu are un vaccin.

Poate că după ce vom termina și vom ieși din pandemie cu bine, împreună, vom putea analiza ce a fost, cum a fost, de unde a venit".

Nelu Tătaru spune că suntem la jumătatea acestei pandemii în țara noastră și că în acest moment se așteaptă să se vadă cum va evolua infecția cu coronavirus în România, după Sărbătorile Pascale.

"Suntem într-un moment în care ajungem aproape la jumătatea acestei pandemii în România. Suntem într-un moment în care gestionăm un 7-10 zile după Sărbătorile Pascale.

Am avut o perioadă în care majoritatea românilor au respectat indicațiile și le mulțumesc pentru acest lucru, dar am avut și o altă parte care au înțeles altfel să respecte aceste reguli. Sunt 7-10 zile în care putem evalua o evoluție a acestei pandemii, în care putem ajunge spre acel vârf și putem ajunge într-un mod progresiv, ușor sau într-un mod exponențial cu mai multe cazuri.

Această boală poate prezenta simptomatologie din a 2-a până în a 10-a zi. Primele simptome. Sunt cele 10 zile în care noi așteptăm să vedem efectele acestei boli după Sărbătorile Pascale. Dacă vom avea un număr crescător de cazuri, nu vom avea cazuri severe și ne menținem în acea previziune cu 10-12.000 de cazuri, cu un vârf al acestei pandemii spre sfârșitul lunii aprilie, urmând ca în următoarele săptămâni să avem o scădere a numărului de cazuri", a spus Tătaru la Sinteza Zilei de la Antena 3.

