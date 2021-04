Nuntă în semn de protest, într-un magazin din Covasna: "Căsătorește-te într-un supermarket. Acolo ai voie"

Aceștia au înscenat o nuntă într-un supermarket din municipiu pentru a arăta că în magazinele mari este permis accesul unui număr mare de persoane, în timpul ce în restaurante, cafenele și alte locații de acest gen numărul clienților este limitat sau chiar interzis în localitățile în care incidența cazurilor de COVID-19 depășește 3 la mia de locuitori.

"Căsătorește-te într-un supermarket. Acolo ai voie. Dacă vrei să-ți unești destinul cu partenerul tău de viață nu o poți face la restaurante sau în sălile special amenajate pentru asta, deoarece sunt închise, iar organizarea de evenimente este interzisă. Cu toate acestea, poți face oricând acest lucru în orice centru comercial, respectând un set minim de măsuri epidemiologice. Am dovedit noi că se poate. Acolo orice se poate.

Am organizat o nuntă într-un centru comercial din Sfântu Gheorghe cu tot ce trebuie: mireasă, mire, preot, martori și fotograf, în plus, ne-am ales și cu o mulțime de invitați. Muzică nu am cerut, dar am primit. Menționăm că această reprezentație a comunității noastre nu a fost îndreptată împotriva centrelor comerciale, ci mai degrabă a avut scopul de a atrage atenția asupra nedreptăților și inegalităților din sistem.

Te poți cununa într-un supermarket, dar ar fi mai bine și mai frumos să faci acest lucru în spațiile în care toate condițiile sunt perfecte pentru acest eveniment extraordinar. Sperăm că ordinea poate fi restabilită cât mai curând posibil și că putem primi atât cuplurile îndrăgostite, cât și pe cei îndrăgostiți de gusturile bune", se arată într-o postare apărută pe paginile de socializare ale mai multor localuri din Sfântu Gheorghe.

Unul dintre inițiatorii acțiunii, Kovacs Gabor Aron a declarat că numai în restaurantul familiei sale au fost anulate 136 de nunți, plus alte evenimente

"A fost un protest, nu a fost o nuntă reală, dar noi, cei din aceste domenii, nu am putut lucra în timpul pandemiei și ne-am gândit ce putem face, pentru că într-un mall sau supermarket pot intră 3.000-4.000 de oameni, dar la noi în restaurant nu pot veni mai mult de 30 de persoane, nu mai spun 200.

Noi nu am vrut să facem rău supermarketurilor, pentru că știm că toată lumea o duce greu, dar am vrut să arătăm că și nouă ne e foarte greu și ce fel de legi avem în România (...) Am pierdut o grămadă de bani, angajați care nu au mai putut lucra.

Numai nouă ni s-au anulat 136 de nunți de când a început pandemia, plus botezuri, minirevelioane, revelioane și alte evenimente", a declarat Kovacs Gabor Aron.

Ai imagini sau informaţii care ar putea deveni o ştire? Trimite-ne un mesaj la numărul 0744.882.200 pe Whatsapp sau Signal