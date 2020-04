O asistentă de la Spitalul din Deva rupe tăcerea: Am aflat rezultatul testului pentru coronavirus la insistențele colegilor

Cu toate că avea simptome care indicau o posibilă infecție cu COVID-19 și a intrat în contact cu două cadre medicale confirmate cu noul virus, Cristina Neagu a continuat să meargă la muncă și să-și facă datoria. A primit rezultatul testului foarte greu, după multe zile de insistență.

"Sunt în a 11-a zi în spital. Mi s-au recoltat probele pe 31 martie. Aveam simptome. Am fost tratată în urgență de medicul care, ulterior, la două zile, a ieșit pozitiv cu coronavirus. Aseară, colega care mi-a spus perfuzii, a ieșit pozitiv cu coronavirus. Și eu tot urlam după rezultate. Am trăit niște zile până am aflat rezultatul... Ieri mi s-a confirmat rezultatul. Rezultatul fost preluat pe 2 și eliberat pe 4 aprilie. Abia ieri, la insistențele colegilor care au sunat la DSP, am aflat. Pe mine mă uimește rezultatul. Am stat în toată această perioadă singură într-o secție. Rezultatul a fost confirmat la DSP și eu am aflat abia ieri că sunt negativă. Deși, eu eram cu simptomatologie, două zile am fost tratată în UPU de medicul care aieșit pozitiv și asistenta care mi-a pus perfuziile era pozitivă", a povestit asistenta la "Sinteza Zilei".

Asistenta a mărturisit că nu s-a temut pentru ea, ci pentru soțul și sora ei care aveau atâta nevoie de un sprijin în toată această perioadă.

"M-am gândit că am fost închisă aici. Nu mi-a fost teamă pentru mie pentru că sunt o fire puternică. Dar m-am gândit la soțul meu, care este trecut de 65 de ani, era singur, nu era nimeni să-i ducă medicamente. Și sora mea, care e bolnavă de cancer, și Oncologia e închisă. Eu eram singurul ei sprijin și atunci măcar să aflu adevărul. Dacă sunt sau nu sunt pozitivă, să pot să am grijă de ei, pentru că eu eram singurul lor sprijin. Nu fac parte din niciun partid politic, dar știu să recunosc când ceva nu este în regulă", a spus Cristina Neagu la Antena 3.

