O asistentă ieșită din tură după 48 de ore a izbucnit în lacrimi, după ce a mers la magazin: „Vă rog, opriți-vă!”

O asistentă de la terapie intensivă ieșită dintr-o tură de 48 de ore a avut parte de o surpriză neplăcută atunci când a ajuns în supermarket

Dawn Bilbrough, 51 de ani, din York, Marea Britanie, a izbucnit în lacrimi atunci când a constatat că nu are ce să își cumpere de mâncare.

„Tocmai am ieșit din supermarket. Nu erau nici fructe, nici legume și am izbucnit în lacrimi. Sunt asistentă la terapie intensivă și tocmai mi-am terminat tura de 48 de ore și voiam să iau câteva lucruri pentru următoarele 48 de ore. Nu am găsit nimic și nu știu cum aș putea să mă mențin sănătoasă. Acestor oameni care golesc rafturile de mâncarea de bază le spun: Trebuie să vă opriți, vă rog, pentru că oameni ca mine care au grijă de voi avem și noi nevoie. Vă rog, opriți-vă!”, a mărturisit femeia.