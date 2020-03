O asistentă româncă din Italia: „Se moare în fiecare zi! E inevitabil! Vom fi toți infectați!”

Femeia recunoaște că se teme pentru viața sa și că este imposibil să nu se ajungă la infectare.

„Când sunt la muncă nu am timp să fiu îngrijorată sau speriată, ceea ce conteaz e asistența și ajutorul pe care îl pot oferi bolnavilor… În schimb, când ies de la muncă sunt o persoană ca ori care alta. Sunt îngrijorată mai mult să nu infectez eu pe alții, decât să fiu eu infectată. Acasă am doi copii care mă așteaptă când mă întorc de la muncă, ar vrea să mă îmbrățișeze, să mă sărute, aș vrea și eu, dar în momentul de față nu este posibil. Da, îmi este mult mai frică să nu infectez pe cei din jur, la serviciu avem materiale de protecție, toți încercăm să se protejăm cât mai bine, spitalul a pus la dispoziție tot ce este necesar în acest scop. (...) Probabil e inevitabil și vom fi toți încet, încet, infectați, pentru că ceea ce nu am reușit să evităm este pandemia”, a declarat femeia potrivit rotalianul.com.