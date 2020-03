O tânără care a intrat în contact cu senatorul Vergil Chițac, depistat cu coronavirus, nu a aflat nici până astăzi dacă este infectată cu COVID 19

Corina Rometi scrie, într-un mesaj postat pe Facebook, că lucrează la o agentie de turism, unde exista spatiu comun cu biroul senatorului Vergil Chitac, confirmat cu coronavirus.

La fel și asistentul său.

Începând cu ziua în care au aflat de cazurile de coronavirus, atât tânăra, cât și colegele ei au intrat în izolare. Li s-au luat teste, însă rezultatele au întârziat să apară până în ziua de astăzi.

Situația este cu atât mai bizară cu cât uneia dintre colegele Corinei i s-au luat probe pentru al doilea test, rezultatul fiind pozitiv la coronavirus.

Postarea completă a Corinei Rometi

”Ziua buna! In general nu postez, dar am ajuns la limita disperarii. Va prezint mai jos cazul meu. Lucrez la o agentie de turism, unde avem spatiu comun cu biroul senatorului Vergil Chitac. In data de 13.03 Dl. senator si asistentul acestuia au fost confirmati pozitiv cu COVID-19.

Pe data de 13.03 am intrat in izolare, atat eu cat si colegele mele. Seara au venit de la DSP / Sanepid si mi-au recoltat probe in vederea ectuarii testului.. Astazi, in a 10 zi de izolare nu am inca rezultatul primului test. Acum 2 zile m-au sunat si mi-au comunicat ca urmeaza si cel de-al 2-lea test. In ziua de 19.03 uneia dintre colege i-a fost prelevat cel de-al 2-lea test, iar aseara 21.03 rezultatul testului a fost pozitiv.

Astazi 22.03 , am sunat la DSP pentru a intreba cand vin sa-mi recolteze probe pentru al 2-lea test. Mi s-a comunicat faptul ca nu se va mai face nici o recoltare, deoarece au primit interna sa nu mai recolteze decat persoanelor simtomatice (mentionez ca in momentul de fata sunt asimtomatica).

In momentul in care am cerut din nou rezultatul primului test, mi-au zis ca nu tine de ei si sa iau legatura cu Spitalul de Infectioase ,unde evident nu raspunde nimeni pe nici unul din numerele de telefon.

DSP Constanta, mi-a comunicat ca pe 27.03, cand expira perioada de izolare, sa ma prezint la ei la sediu sa-mi iau certificatul epidemiologic, in conditiile in care nu am rezultatul primului test si nici alt test nu se va mai face.

Avand in vedere ca sunt deja 3 persoane confirmate pozitiv in birou, eu ce certitudine am ca rezultatul testului este negativ? Cum mi se poate elibera un certificat epidemiologic daca nu am confirmarea testului? Este strigator la cer.... suntem intr-o situatie de criza, iar cei de la DSP Constanta sunt depasiti de situatie. Va rog sa ma sfatuiti ce as putea face in acest caz. Multumesc !”