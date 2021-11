Octavian Jurma: "Imediat după discursul Președintelui, mortalitatea la 14 zile a scăzut sub mortalitatea medie din pandemie"

"Imediat dupa discursul Presedintelui, mortalitatea la 14 zile a scazut sub mortalitatea medie din pandemie in ciuda faptului ca am avut recordul de decese din pandemie (mortalitatea rezulta din raportarea deceselor la cazuri)”, afirmă Octavian Jurma.

"De altfel discursul Presedintelui a avut un efect miraculos de pozitiv asupra tuturor indicatorilor din valul 4-Delta. Pacat ca s-a ingrijorat doar la 18,000 de cazuri pe zi.

Daca se ingrijora la 3,000 de cazuri pe zi poate evitam dezastrul din valul 4. Se repeta un fenomen care s-a mai vazut si in valul 2 (vezi al doilea grafic), cand brusc numarul de decese a inceput sa scada miraculos dupa discursul Presedintelui, in ciuda faptului ca situatia din spitale era catastrofala, ca sa aflam peste 6 luni ca de fapt numarul inregistrat de decese a fost cu peste 3,500 mai mare decat cel raportat.

Evident aceasta coincidenta nu inseamna cauzalitate, daca Presedintele ar avea puteri supranaturale sunt convins ca le-ar folosi la debutul valului nu dupa varful valului si ar fi salvat zeci de mii de vieti”, a mai scris cercetătorul.

Acesta subliniază că este normal ca numărul de decese să scadă, odată ce scad și infectările, dar nu și mortalitatea, care reprezintă numărul de decese raportat la numărul de cazuri. De obicei, mortalitatea scade atunci când începe un val, pentru că mai întâi cresc infectările.

"Este deci mult mai probabil ca in saptamanile trecute s-au inregistrat cu pana la 50% mai multe decese decat s-au raportat oficial. Vom afla insa adevarul abia peste doua luni. Pentru moment trebuie sa credem in miracole cu iz de sulf politic si dorinta institutionala de conformare cu asteptarile conducatorilor politici”, afirmă el.

