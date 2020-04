Dr. Olga Simionescu avertizează: Dacă cineva atinge o mască folosită se expune unui risc mare!

Aceste măşti odată folosite, spune prof. Simionescu, trebuie depozitate în containere cu regim special.

Prof. Dr. Olga Simionescu, şeful secţiei Dermatologie 1 de la Spitalul Clinic Colentina, explică modul în care trebuie folosită masca şi de ce este foarte important să fie purtată pe o perioadă lungă de acum înainte.

„Pledez pentru folosirea mastii chirurgicale pentru multe luni de acum inainte. Masca trebuie sa fie corect aplicata, sa acopere gura si nasul si va trebui aruncata dupa maximum doua ore de utilizare. Nu sunt de acord cu spalarea ei repetata, ca nu e lenjerie intima si nu suntem in secolul XIV (nu ca nu mi-ar fi placut sa zbor acu’ direct in Renasterea italiana; te voi iubi, mereu, Italia, si nu doar pentru etnogeneza poporului roman!). Este, asadar, imperativ, ca aceste masti odata folosite sa fie depozitate in containere cu regim special, marcate ca atare (culoarea galbena obligatorie epidemiologic pentru contaminate)! Aruncarea lor in dispozitivele de gunoi comun reprezinta un real pericol pentru noi toti! Daca cineva atinge o masca folosita, se expune unui risc de infectii virale sau bacteriene, unele mai grave decat SARS-Co-V2. Chiar daca nu se vad cu ochiul liber, virusurile si bacteriile care au transmitere respiratorie si cutanata se gasesc din belsug la noi. Sa nu uitam cata tuberculoza este, si nu numai! Masca chirurgicala ne confera acum securitate in preventie. Aplicata corect pe fata unui purtator COVID-19, riscul de transmitere este de 5% pentru un primitor care nu poarta masca, si de 1.5% pentru un primitor care o poarta. Am intalnit oameni care o tot ridica sau o pun sub nas, pe motiv ca se sufoca. Dupa un sfert de secol de cand port masti chirurgicale multe ore, vazand ca atunci cand expiram mi se abureau ochelarii maritori in interventiile chirurgicale, inteleg problema, insa mai stiu ca fixarea ei corecta pe nas rezolva impedimentul”, a scris Olga Simionescu pe pagina sa de Facebook.