Organizatorii Untold și Neversea nu cred că mai sunt șanse ca cele două festivaluri să aibă loc în această vară

Directorul de comunicare Untold și Neversea, Eduard Chereji, spune că normele de distanțare nu se pot aplică la cele două festivaluri de muzică și nu crede că sunt șanse că cele două venimente să poată fi organizate în această vară.

Acesta mai spune că, prin măsurile luate, autoritățile au reușit să compromită lunile iunie și iulie.

„Suntem nemulţumiţi de faptul că am discutat cu autorităţile până acum, am fost în grupurile de lucru, am propus soluţii care se pretează industriei noastre şi iată că după toate aceste întâlniri am primit un set de norme şi de măsuri care nu se pot aplica la evenimentele noastre, la evenimentele nimănui”, a declarat la Aleph News Edy Chereji.

„Noi am propus un set de norme care, odată aplicate, am transforma evenimentele în cele mai sigure locuri”, a afirmat Chereji.

„Sper că autorităţile vor reveni asupra acestor norme, cu atât mai mult cu cât premierul României promitea că se va implica şi că vom avea o vară cu evenimente şi festivaluri. Noi nu renunţăm, facem tot ce ţine de noi, dar sperăm ca şi dumnealui să-şi ţină promisiunea pe care a făcut-o”, a precizat directorul de comunicare Untold şi Neversea.

