Pacientă COVID, la ATI: ”Din senin nu mai aveam aer. N-am tușit, n-am avut nimic, n-am suferit. E foarte greu, ne-a dat Dumnezeu boală grea”

Județul Argeș era la începutul lunii august cel mai afectat din țară de coronavirus, ba chiar ajunsese să întreacă Bucureștiul. La mai mult de o lună de atunci, Argeș înregistrează numai 11 cazuri de COVID-19. Spitalele din Argeș nu sunt suprasolicitate de pacienții infectați cu noul coronavirus.

”Din 700 de paturi COVID, în acest moment sunt ocupate 150, iar din cele 33 de paturi de la ATI, 20 sunt ocupate. Mai avem un TIR mobil pentru pacienți COVID, pe care l-am trecut în rezervă” a explicat Corneliu Cârstea, suprefectul cu atribuții de prefect al județului Argeș.

Reporterii Digi24 au reușit să discute cu câțiva pacienți internați la ATI.

”Din senin nu mai aveam aer. N-am tușit, n-am avut nimic, n-am suferit, am muncit în grădină. E foarte greu, ne-a dat Dumnezeu boală grea” a povestit o femeie infectată cu coronavirus și internată la ATI în Argeș.

”Sunt internat pe ATI de aproximativ 7 zile. Am tratat un pic mai așa această boală, am crezut că nu e. Am venit puțin mai târziu la spital. M-am simțit foarte rău în primele zile. Am fost mutat aici, la ATI, unde am primit îngrijire ireproșabilă. Aceest fete sunt îngeri pentru noi. Au reușit să mă aducă în câteva zile așa cum mă vedeți, să pot sta pe marginea patului, să pot respira și lucrurile să evolueze spre bine” a povestit un alt pacient cu COVID, Iulian Arjoca.