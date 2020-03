Avertizare de la secretarul general al ONU: Pandemia de Covid-19 ameninţă întreaga omenire

Antonio Guterres a lansat un „plan de răspuns umanitar mondial” - până în decembrie - şi un apel la donaţii în valoare de două miliarde de dolari, relatează AFP.

Acest plan „vizează să ne permită să luptăm împotriva virusului în ţările cele mai sărace din lume şi să răspundem nevoilor persoanelor celor mai vulnerabile, femeile şi copiii, persoanele în vârstă, persoanele cu dizabilităţi, şi bolnavii cronici”, a subliniat secretarul general al ONU într-o declaraţie video.

UN COVID-19 PLAN: The United Nations is set to launch a COVID-19 global humanitarian response plan. U.N. Secretary-General Antonio Guterres, WHO Director-General Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, and others are speaking at a virtual news conference. https://t.co/CXaq32m4cE