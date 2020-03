Patru morți într-o singură familie, după ce toți s-au infectat cu coronavirus. „Nici nu apucam să jelim pe cineva, că iar suna telefonul”

Patru membri ai aceleiași familii din New Jersey au murit, după ce s-au infectat cu coronavirus. Potrivit Daily Mail, cei patru participaseră la o un eveniment în familie, alături de mai multe rude.

Alte două rude diagnosticate cu coronavirus sunt în stare gravă la spital.

„Este absolut ireal. Când m-am trezit marți dimineața, mama m-a sunat și mi-a spus: Lizzie, nu mă simt bine, Rita nu se simte bine, Tony nu se simte bine. Poți veni să ne ajuți? I-am răspuns că vin”, a explicat Elizabeth.

În final, mama, doi frați și o soră au murit după infecția cu coronavirus, iar alte 19 persoane din familia tinerei au fost băgate în carantină.

”Nici nu apucam să jelim pe cineva, că iar suna telefonul să ne anunțe ca a mai murit cineva din familie”, a mai povestit Elizabeth.

"The second we start to grieve about one the phone rings and there's another person gone."@ChrisCuomo speaks with members of a New Jersey family who lost four relatives and have nearly 20 other relatives in quarantine because of the coronavirus. "We're just begging for help." pic.twitter.com/Va8TpbvBMH